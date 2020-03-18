В Екатеринбурге аэрационная станция "Водоканала" сбрасывала в реку неочищенные стоки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 марта. /ТАСС/. Южная аэрационная станция "Водоканала" Екатеринбурга сбрасывала не полностью очищенные сточные воды в реку Исеть. Об этом говорится в среду в сообщении пресс-службы прокуратуры Свердловской области.

"Водоканал" при эксплуатации очистных сооружений Южной аэрационной станции допускает сброс сточных вод в реку Исеть с превышением нормативов допустимой концентрации загрязняющих веществ. "Водоканал" также не исполнил обязанность по производству и согласованию оценки воздействия деятельности по сбросу сточных вод на водные биоресурсы и среду их обитания", - говорится в сообщении.

В тексте также отмечается, что Кировский районный суд обязал предприятие обеспечить нормативную степень очистки стоков, а также провести оценку своей деятельности на биоресурсы и водные объекты.

Данная станция не в первый раз нарушает законодательство. В 2015 году со станции были незаконно вывезены более 33 тыс. тонн кека в пригород Екатеринбурга. На дурно пахнущую свалку, которую потом ликвидировали, жаловались местные журналисты президенту РФ Владимиру Путину во время медиафорума ОНФ.

Станция, две очереди которой построены в 1975 и 1987 годах, расположена в южной части Екатеринбурга в районе микрорайона Химмаш на левом берегу реки Исеть. На очистку поступают сточные воды от жилых районов и предприятий южной части города. Жители микрорайона часто жалуются на неприятный запах, который исходит от станции.