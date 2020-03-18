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Житель Первоуральска в суде убил женщину и ранил пристава

Мужчина скрылся, после ЧП по тревоге поднят личный состав полиции города

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 марта. /ТАСС/. Мужчина, который пришел на разбирательство в судебный участок Первоуральского городского суда, убил потерпевшую по делу в его отношении и ранил судебного пристава. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе горсуда.

"Мужчина, который явился на судебное заседание в участок № 8, нанес ранение потерпевшей, которая скончалась на месте происшествия. Судебному приставу также было нанесено повреждение", - сказали в пресс-службе.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил ТАСС, что мужчина сам явился в суд для участия в заседании, где он проходит подозреваемым по статье КоАП РФ "Причинение побоев". "В суде он причинил смертельные ранения потерпевшей по его делу, ранил пристава и скрылся. Пристав доставлен в больницу, где ему оказывается необходимая помощь. Известно, что нападавший - местный житель 1983 года рождения. В 2008 году привлекался к ответственности по факту причинения тяжких телесных повреждений", - сказал Горелых.

По его словам, после ЧП по тревоге поднят весь личный состав полиции Первоуральска.

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