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75-летие Победы

Уральские военные провели мини-парад для фронтовика, участвовавшего в освобождении Европы

Во дворе жилого дома в Тавде, где живет ветеран, военнослужащие роты почетного караула ЦВО показали плац-концерт и прошли торжественным маршем под аккомпанемент военного духового оркестра

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 марта. /ТАСС/. Военнослужащие роты почетного караула и сводного военного оркестра Центрального военного округа (ЦВО) провели персональный парад для ветерана Великой Отечественной войны Семена Благинина, участвовавшего в освобождении Венгрии, Австрии и Чехословакии, ныне проживающего в городе Тавда (Свердловская область), сообщила в среду пресс-служба округа.

"Во дворе жилого дома, где проживает Семен Григорьевич, военнослужащие роты почетного караула ЦВО показали плац-концерт и прошли торжественным маршем под аккомпанемент военного духового оркестра ЦВО, возглавив мини-парад", - говорится в сообщении пресс-службы.

В торжественном прохождении также принимали участие юнармейцы Тавды и парадные расчеты Главного управления ФСИН по Свердловской области.

Семен Благинин участвовал в разгроме немецко-фашистской группировки войск в районе Будапешта и на подступах к Вене в составе 19-й отдельной воздушно-десантной бригады 98-й гвардейской стрелковой дивизии. Участвовал в штурме австрийской столицы, взятии городов Санкт-Пельтен, Секешфехервар, Мор, Зирез. За самоотверженность и героизм, проявленные в боевых действиях, награжден двумя медалями "За отвагу", орденом Красной звезды, медалью "За боевые заслуги".

Ранее сообщалось, что во всех крупных военных гарнизонах ЦВО пройдут мини-парады для тех ветеранов Великой Отечественной войны, кто по объективным причинам не может посетить парад 9 мая.

Теги
РоссияСвердловская область75-летие Победы
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