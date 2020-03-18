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Три человека пострадали в ДТП с шестью автомобилями в Югре

Авария произошла на 48-м км автодороги Нефтеюганск - Сургут

ТАСС, 18 марта. Авария с участием шести автомобилей, в том числе грузовика, произошла в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО - Югра) в среду, три человека госпитализированы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

"На 48-м км автодороги Нефтеюганск - Сургут в Сургутском районе произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем Renault Logan, двигался в сторону Нефтеюганска, не выбрал безопасную скорость движения, допустив выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автомашиной Toyota Auris, после чего автомобиль Renault столкнулся с Lexus и BMW, в результате которого произошло опрокидывание Renault Logan. При этом от Renault отлетело колесо в автомобиль Nissan. После Renault Logan столкнулся с [грузовым] автомобилем Scania", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в результате ДТП водитель и два пассажира Renault Logan получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы.

В настоящее время проводится проверка, устанавливаются причины ДТП.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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