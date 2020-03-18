Оттепель и морозы до минус 28 градусов ожидаются в регионах УФО

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 марта. /ТАСС/. Оттепель ожидается в ближайшие два дня в регионах Уральского федерального округа. В некоторых районах Ямало-Ненецкого автономного округа возможно понижение температуры до минус 28 градусов, сообщили в региональных гидрометцентрах в среду.

"[В Челябинской и Свердловской областях] днем ожидается оттепель <…> - от одного до шести градусов тепла в ближайшие два дня. В выходные дни пойдет снижение температуры до отрицательных значений: два-семь градусов ниже нуля. Пройдет мокрый снег", - сообщили ТАСС в Уральском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, отметив, что похожая погода ожидается в Курганской области.

Согласно сообщению Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие два дня в регионе будет "стабильно тепло" - до плюс шести градусов, при этом порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Если в среду и четверг осадков не ожидается, то в пятницу прогнозируется облачная погода с прояснениями, местами будет идти мокрый снег.

В Тюменской области, по данным Обь-Иртышского гидрометцентра, 19-20 марта ожидается потепление до шести градусов выше нуля, возможны осадки в виде мокрого снега. В Ханты-Мансийском автономном округе в эти же дни потеплеет до плюс пяти градусов, ожидаются небольшие осадки в виде снега. По данным Ханты-Мансийского гидрометцентра, 18 марта в Югре в течение суток местами ожидается ветер с порывами до 15 метров в секунду, в отдельных районах возможна гололедица.

В Ямало-Ненецком гидрометцентре ТАСС сообщили, что на территории округа в ближайшие дни ожидается похолодание. "Ночью [ожидается понижение] до 19-24 градусов ниже нуля, по востоку - до 28 градусов ниже нуля. <...> Установится умеренно морозная спокойная погода", - сказал собеседник агентства, отметив, что местами возможен небольшой снег, порывы ветра могут достигать 12 метров в секунду.