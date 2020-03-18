На Урале возбудили уголовное дело после убийства женщины и ранения пристава в суде

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после убийства в среду женщины и покушения на двух людей, включая пристава, в судебном участке городского суда Первоуральска. Инцидент произошел на входе в здание суда, говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой следственного управления СК РФ по Свердловской области.

В отношении напавшего велось административное дело по статье КоАП РФ "Побои", женщина была потерпевшей. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений УК РФ "Убийство" и "Покушение на убийство двух лиц". Около пропускного пункта на судебный участок местный житель убил пострадавшую по данному административному делу, после чего попытался убить находившегося в здании судебного пристава и другого гражданина, которые попытались остановить злоумышленника, однако ему удалось сбежать", - говорится в сообщении.

В тексте указано, что на месте происшествия работает усиленная областная следственная группа. Место происшествия изучается, назначается комплекс необходимых экспертиз, устанавливаются и допрашиваются свидетели инцидента. Совместно с органами полиции принимаются меры по установлению и задержанию подозреваемого.

В пресс-службе управления судебных приставов по Свердловской области сообщили ТАСС, что пристав получил ранения рук. Женщина после нападения забежала в здание, чтобы попросить о помощи.

Руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых добавил, что личный состав полиции Первоуральска поднят по тревоге.