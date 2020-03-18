{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На Урале задержали подозреваемого в убийстве женщины и ранении пристава

Сотрудники полиции обнаружили мужчину в подъезде жилого дома, в котором проживает его мать

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 марта. /ТАСС/. Мужчина, который подозревается в убийстве женщины рядом с судебным участком и покушении на двух человек, в том числе пристава, задержан. Об этом сообщил журналистам руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"Подозреваемого в убийстве жительницы Первоуральска в 11:30 мск задержали сотрудники уголовного розыска ГУ МВД по Свердловской области совместно с коллегами из территориального ОВД. Злоумышленника взяли в подъезде жилого дома, в котором проживает его мать. Он передан для дальнейшей работы коллегам из регионального управления СК", - сказал он.

На эту тему

В пресс-службе следственного управления СК РФ по Свердловской области добавили, что следователи в ближайшее время намерены предъявить задержанному обвинение и обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Инцидент произошел в среду рядом со зданием судебного участка № 8 Первоуральского городского суда. Мужчина, в отношении которого велось административное производство по статье КоАП РФ "Побои", напал на женщину, которая проходила по делу потерпевшей. Она обратилась за помощью к приставу, который вместе с другим мужчиной пытался задержать нападавшего. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Убийство" и "Покушение на убийство двух лиц".

Теги
РоссияСвердловская область
Реклама на ТАСС
Турнир претендентов по шахматам
Организаторы турнира претендентов в Екатеринбурге закрыли допуск большей части прессы
В пресс-службе добавили, что на пресс-конференции с участниками допускаются только представители пресс-службы оргкомитета и FIDE
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС