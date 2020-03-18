На Урале задержали подозреваемого в убийстве женщины и ранении пристава

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 марта. /ТАСС/. Мужчина, который подозревается в убийстве женщины рядом с судебным участком и покушении на двух человек, в том числе пристава, задержан. Об этом сообщил журналистам руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"Подозреваемого в убийстве жительницы Первоуральска в 11:30 мск задержали сотрудники уголовного розыска ГУ МВД по Свердловской области совместно с коллегами из территориального ОВД. Злоумышленника взяли в подъезде жилого дома, в котором проживает его мать. Он передан для дальнейшей работы коллегам из регионального управления СК", - сказал он.