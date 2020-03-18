В Челябинской области вводят режим повышенной готовности из-за коронавируса

ЧЕЛЯБИНСК, 18 марта. /ТАСС/. Режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса вводится с четверга, 19 марта, в Челябинской области, все школьники переводятся на свободное посещение занятий, а студенты - на дистанционную форму обучения, сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер в среду на заседании регионального штаба по профилактике ОРВИ, гриппа и коронавирусной инфекции.

"На территории Челябинской области на настоящий момент подтвержденных случаев коронавируса нет. Тем не менее угроза распространения этого заболевания серьезная, у себя в области мы готовы к любым вариантам развития событий. <…> Я принял решение ввести ограничительные меры на территории всего региона, и сегодня подпишу постановление, которое регламентирует весь комплекс защитных мероприятий, предусмотренных режимом повышенной готовности. В частности, с завтрашнего дня предусматривается свободное посещение занятий в школах по заявлению родителей, которое можно подать в электронном виде", - сказал глава региона.

Текслер добавил, что учреждения дополнительного, начального и средне-специального образования тоже переходят на режим свободного посещения. Вузы переходят на дистанционное обучение с 19 марта. "Детские сады продолжают работать, но с соблюдением всех профилактических мер", - отметил губернатор.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 190 тыс. человек, около 8 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 114 случаев инфицирования.