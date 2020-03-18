Под угрозу транспортной блокады из-за половодья в Свердловской области попадут 27 поселков

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 марта. /ТАСС/. Весенний паводок, приход которого ожидают в Свердловской области во второй половине апреля, создаст угрозу для транспортного сообщения с 27 населенными пунктами региона. Такой прогноз дал в среду на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Свердловской области Иван Павленко.

"В связи с паводками будет ограничено транспортное сообщение с 27 населенными пунктами Свердловской области, при этом жизнеобеспечение этих территорий нарушено не будет", - сказал Павленко.

По его словам, для сообщения с отрезанными от "большой земли" территориями будет организована работа 20 лодочных и трех паромных переправ. "Также там заблаговременно будут выставлены отдельные пожарные посты", - отметил он.

Заместитель министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Вячеслав Тюменцев добавил, что первая волна весенних поводков ожидается в регионе во второй половине апреля.