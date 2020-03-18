{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Военные инженеры приступили к противопаводковым подрывным работам на реках Южного Урала

За несколько дней планируется использовать 500 кг взрывчатых веществ
Описание
© Пресс-служба Центрального военного округа

ТАСС, 18 марта. Специалисты инженерных войск Центрального военного округа приступили к подрывным работам в Ашинском районе Челябинской области. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы округа.

"Подрывная группа из Алкино прибыла в Ашинский район Челябинской области, где провела рекогносцировку реки Сим. Толщина льда на данном участке не превышает 70 см. Военнослужащие рассчитали массу зарядов и приступили к подготовительным работам. Всего планируется использовать 500 кг взрывчатых веществ. Первые подрывы произведены сегодня, они будут продолжаться несколько дней", - сообщили в пресс-службе.

Всего к взрывным работам на Урале подключились семь подрывных групп в составе 60 военнослужащих и 14 единиц специальной техники.

Как уточнили в пресс-службе, решение привлечь к противопаводковым мероприятиям войска Центрального военного округа было принято командующим ими генерал-полковником Александром Лапиным по обращению региональных властей.

Как сообщалось ранее, зона подтоплений в период весеннего паводка в Челябинской области, по предварительному прогнозу, может охватить 46 населенных пунктов, в которых живут свыше 12 тыс. человек. Ожидаются два пика паводка - в первой декаде апреля и первой декаде мая - во время активного таяния снега горнозаводской зоне региона.

Теги
РоссияЧелябинская область
Реклама на ТАСС
Массовый спорт
В Сочи завершился финал зимней Спартакиады учащихся по керлингу
Всего в них принимали участие около 130 человек из 14 регионов России
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС