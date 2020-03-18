Военные инженеры приступили к противопаводковым подрывным работам на реках Южного Урала

ТАСС, 18 марта. Специалисты инженерных войск Центрального военного округа приступили к подрывным работам в Ашинском районе Челябинской области. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы округа.

"Подрывная группа из Алкино прибыла в Ашинский район Челябинской области, где провела рекогносцировку реки Сим. Толщина льда на данном участке не превышает 70 см. Военнослужащие рассчитали массу зарядов и приступили к подготовительным работам. Всего планируется использовать 500 кг взрывчатых веществ. Первые подрывы произведены сегодня, они будут продолжаться несколько дней", - сообщили в пресс-службе.

Всего к взрывным работам на Урале подключились семь подрывных групп в составе 60 военнослужащих и 14 единиц специальной техники.

Как уточнили в пресс-службе, решение привлечь к противопаводковым мероприятиям войска Центрального военного округа было принято командующим ими генерал-полковником Александром Лапиным по обращению региональных властей.

Как сообщалось ранее, зона подтоплений в период весеннего паводка в Челябинской области, по предварительному прогнозу, может охватить 46 населенных пунктов, в которых живут свыше 12 тыс. человек. Ожидаются два пика паводка - в первой декаде апреля и первой декаде мая - во время активного таяния снега горнозаводской зоне региона.