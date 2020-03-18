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В Челябинской области возбудили дело о выделении сироте непригодной для жизни квартиры

По данным местных СМИ, в двухэтажном доме грибок на стенах и потолке, просел пол, фрагменты стен обвалились

ЧЕЛЯБИНСК, 18 марта. /ТАСС/. Управление Следственного комитета России по Челябинской области возбудило уголовное дело по сообщениям местных СМИ о том, что сироту поселили в квартиру с грибком, просевшим полом, обваливающимися стенами и плесенью. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе управления.

По данным местных СМИ, чиновники в 2014 году предоставили сироте из Еманжелинского района квартиру в двухэтажном доме, где нарушены санитарные нормы: грибок на стенах и потолке, пол просел, фрагменты стен обвалились. Сирота безуспешно судится с чиновниками несколько лет.

"В региональных СМИ была размещена информация о том, что гражданину из числа детей-сирот в 2014 году в Еманжелинском муниципальном районе было предоставлено жилье, непригодное для проживания. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий")", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий. Расследование уголовного дела находится на контроле исполняющего обязанности руководителя следственного управления.

Теги
РоссияЧелябинская область
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