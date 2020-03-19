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Распространение коронавируса нового типа

В Уральском федеральном округе ввели режим повышенной готовности в связи с коронавирусом

В настоящее время известно о двух подтвержденных случаях заражения коронавирусной инфекцией на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 марта. /ТАСС/. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры ввел режим повышенной готовности в регионе в связи с распространением коронавируса, сообщил местный оперативный штаб в четверг. Ранее аналогичные меры приняли остальные регионы Уральского федерального округа.

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"В целях снижения риска завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в Югре введен режим повышенной готовности. Распоряжение об этом подписала губернатор Югры Наталья Комарова", - говорится в сообщении.

Режим повышенной готовности также введен с 18 марта в Свердловской и Тюменской областях, а в Ямало-Ненецком автономном округе он действует с 16 марта. В Челябинской области, согласно подписанному губернатором документу, он начинается с 19 марта.

На данный момент известно о двух подтвержденных случаях заражения коронавирусной инфекцией на Урале, один человек в Екатеринбурге, другой в Тюмени. Они получают все необходимое лечение, их состояние стабильно.

Теги
РоссияТюменская областьСвердловская областьЧелябинская областьХанты-Мансийский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округРаспространение коронавируса нового типа
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