Уралвагонзавод в Уфе начал испытания трамвая, подходящего для малобильного населения

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 марта. /ТАСС/. АО "Уралтрансмаш" (в составе АО "Концерн "Уралвагонзавод" входит в госкорпорацию Ростех) приступил в Уфе к эксплуатационным испытаниям частично низкопольного трамвая 71-407, подходящего для маломобильных групп населения. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе АО "Уралтрансмаш".

"Трамвай 71-407 производства АО "Уралтрансмаш" отправлен в Уфу для прохождения эксплуатационных испытаний с пассажирами. Тестировать его будут в течение двух месяцев", - сообщили в пресс-службе.

Трамвай 71-407, по информации пресс-службы, является высокоэкономичным, комфортабельным, с низким полом в средней части. "Эксплуатация вагонов этой модели наиболее эффективна и выгодна в современных городских условиях, так как не требует внесения обширных изменений в инфраструктуру городского электротранспорта, обеспечивая при этом комфортные перемещения маломобильных групп населения", - подчеркнули в пресс-службе.

Трамвай соответствует всем требованиям действующих стандартов безопасности и комфорта, а также оборудован системой ГЛОНАСС для контроля за перемещениями каждого вагона и информирования пассажиров о времени ожидания в специальном приложении для смартфона. В вагоне предусмотрены антивандальные сиденья, системы громкой связи и визуального информирования об остановках, наружные громкоговорители для оповещения пассажиров. Действует система видеонаблюдения как внутри, так и снаружи, а также видеорегистратор для общего контроля и предотвращения травмоопасных ситуаций, противоправных действий и ДТП.

АО "Концерн "Уралвагонзавод - один из мировых лидеров в сегменте бронетехники и артиллерии, единственный разработчик и производитель бронетанкового вооружения и техники (БТВТ) в России, лидер на российском рынке железнодорожной техники. В периметр Концерна входит более 40 предприятий, конструкторских бюро, научно-исследовательских институтов в России и за ее пределами. Это известные в России и мире разработчики и производители подвижного состава, коммунальной и дорожно-строительной техники, танков и другой техники.