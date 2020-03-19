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В Челябинской области потушили пожар в шести домах поселения

Площадь возгорания составила 600 кв. м

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Пожар в некапитальных домах в поселении Исаково в Челябинской области, где пострадал один человек, потушен. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В 04:58 объявлена полная ликвидация пожара на площади 600 кв. м", - сказали в пресс-службе.

Пожар охватил шесть некапитальных домов поселения в среду вечером. В 23:40 пожарным удалось локализовать возгорание, а в 23:48 - ликвидировать открытое горение. В результате пожара пострадал один человек, он госпитализирован с ожогами.

Теги
РоссияЧелябинская область
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