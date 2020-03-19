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Предложения по изменениям в Конституции

"Волонтерами Конституции" в Свердловской области стали более 1,7 тыс. человек

Пункты по информированию о поправках в основной закон и проведению голосования разместятся в торговых центрах, аэропортах, железнодорожных вокзалах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 марта. /ТАСС/. "Волонтерами Конституции" стали 1732 жителя Свердловской области, они будут информировать жителей региона о предложенных поправках в основной закон Российской Федерации и о проведении всероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в конституцию, сообщил в четверг департамент информационной политики области.

"Свердловские добровольцы на протяжении многих лет проявляют активность и являются постоянными участниками масштабных мероприятий регионального, всероссийского и мирового уровней. Поэтому представители добровольческого движения не могли остаться в стороне от такого важного общегражданского события для всей страны. Всего в России будут работать 114 тыс. волонтеров на 3 тыс. информационных точек", - цитирует департамент главу регионального общественно-волонтерского корпуса "Волонтеры Конституции" Свердловской области Евгений Дайнес.

В департаменте уточнили, что информационные пункты разместятся в торговых центрах, аэропортах, железнодорожных вокзалах и других местах. В день голосования добровольцы также будут задействованы на участках для эффективного информирования граждан о возможностях голосования и поправках в конституцию.

Теги
РоссияСвердловская областьПредложения по изменениям в Конституции
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