Жителя Челябинской области осудили на 21 год колонии за убийство подростка и женщины

ЧЕЛЯБИНСК, 19 марта. /ТАСС/. Суд в Красноармейском районе Челябинской области признал местного жителя виновным в том, что он в 2018 году убил женщину и ее несовершеннолетнего сына, а затем украл принадлежавшие убитым деньги. Ему назначено наказание в виде 21 года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК РФ по региону.

"32-летний житель Красноармейского района Челябинской области признан виновным по пунктам "а", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух лиц с целью скрыть другое преступление"), пункту "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ ("Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину"). <...> Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 21 год с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. С осужденного взыскано 2 млн рублей в счет возмещения морального вреда", - говорится в сообщении.

По данным следствия, мужчина совершил преступление вечером 23 ноября 2018 года в одном из домов села Бродокалмак. Он нанес женщине множественные удары и ножевые ранения, от которых она скончалась, затем, желая скрыть преступление, убил 14-летнего сына потерпевшей. После этого он похитил золотые украшения женщины на сумму более 140 тыс. рублей.