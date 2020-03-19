{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Кинотеатры, музеи и медцентры в УФО ограничили доступ посетителей из-за коронавируса

Центр Илизарова в Кургане временно не принимает иностранных пациентов, а в монастыре на Ганиной Яме под Екатеринбургом сократили количество участников экскурсий до 10

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 марта. /ТАСС/. Кинотеатры в Свердловской области продают не более 50 билетов на сеанс, медицинские центры, среди которых флагман отечественной травматологии и ортопедии - центр Илизарова в Курганской области, временно не принимают иностранных пациентов. Монастыри, в том числе монастырь на Ганиной Яме, куда были привезены тела расстрелянных в 1918 году членов царской семьи, в связи с ситуацией с распространением коронавируса сокращают количество участников экскурсий до 10.

В Уральском федеральном округе официально было зафиксировано три случая заражения новым коронавирусом. Студентка из Китая, находящаяся в Тюмени, ранее была выписана после выздоровления. На лечении находятся мужчина в Тюмени и девушка в Екатеринбурге. Как сообщали власти региона, состояние девушки удовлетворительное.

Отказ от иностранных пациентов

В Курганской области Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии им. Г. А. Илизарова временно прекратил прием иностранных пациентов, сообщается на сайте центра. А для тех, кого врачи принимают, организованы дополнительные меры безопасности. Центр имеет мировую известность - ежегодно здесь помогают более 14 тыс. человек с ортопедической и нейроортопедической патологиями. Центр считается флагманом отечественной травматологии и ортопедии.

В регионе планируют закупить семь дополнительных аппаратов искусственной вентиляции легких - они необходимы при осложненном течении вирусной болезни, сообщили в четверг в пресс-службе губернатора области. Там уточнили, что регион отправил заявку в Минпромторг на медицинские маски - они раскуплены в курганских аптеках из-за ажиотажного спроса.

Новый режим на Ганиной Яме

В монастыре во имя Святых царственных страстотерпцев в урочище Ганина Яма, куда были привезены тела Николая II и членов его семьи, расстрелянных в Екатеринбурге в ночь на 17 июля 1918 года в доме инженера Ипатьева, сократили численность экскурсионных групп до 10 человек. "Вводится режим усиленной санитарной обработки рабочих помещений и в храмах. Экскурсионные группы мы сократили до 10 человек. Закрыли у нас экспедиционно-выставочный центр для посетителей. Если будут многочисленные группы, то мы будем делить их на несколько", - сообщили ТАСС в канцелярии монастыря.

На эту тему
Главное о коронавирусной эпидемии. Что делать прямо сейчас

Там пояснили, что в ближайшее время будут закуплены специальные средства для обработки помещений.

Временно приостановил прием посетителей Музей истории Екатеринбурга. При этом, отметили ТАСС в музее, работники не отказываются от исследовательско-просветительских инициатив, в ближайшее время станут доступны вебинары и онлайн-экскурсии.

Свердловские учреждения культуры, отметил в четверг в уральском региональном центре ТАСС замминистра культуры региона Сергей Радченко, будут проводить трансляции спектаклей, кинофильмов, выставок из музеев. "На портале "Культура-Урала.РФ" с сегодняшнего дня начинается трансляция. Первый показ - фильм о настоящей истории уральского малахита "Малахитовая дипломатия", - добавил он.

Сеансы на 50 человек и бесплатная гречка

В кинотеатрах в Екатеринбурге ограничили продажу билетов до 50 штук на один сеанс, сообщил на пресс-конференции с журналистами первый заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков. "[В нашем кинотеатре] увеличили количество санитарной обработки. <…> Не продаем больше 50 билетов на один сеанс, предупреждаем гостей о том, что нужно рассаживаться в свободной форме по залу, на любые свободные места", - пояснили ТАСС в пресс-службе кинотеатра крупной сети "Киномакс" в ТРЦ "Мегаполис", отметив, что посадка зрителей пока не контролируется.

На эту тему
Коронавирус отправляет нас на удаленку. Как перестроиться?

Как сообщили журналистам в оперативном штабе Тюменской области по профилактике коронавируса, в регионе "Ростелеком" ввел безлимитное общение внутри сети при звонках с домашних телефонов на мобильные номера компании и Tele2. Также компания открыла для своих клиентов бесплатный доступ к большой коллекции отечественных фильмов и сериалов, мультфильмов и образовательного контента для детей. "Все это сделано для удобства пользователей, которые вынуждены в условиях угрозы распространения коронавируса находиться дома. Чтобы люди всегда были на связи, абонентам обеспечена возможность отложенного платежа за услуги связи без комиссии", - цитирует штаб директора филиала в Тюменской и Курганской областях "Ростелекома" Владимира Барвинского. Эти меры будут действовать в течение месяца, но их могут продлить.

Рестораны в Екатеринбурге также работают в особом режиме. В одних из самых популярных ресторанов города - "Киш Миш" и "Кацо" - посетителям предлагают антибактериальные средства для обработки рук, сотрудникам каждый день измеряют температуру, а в зале в нерабочее время устанавливают бактерицидные лампы.

В свою очередь в баре "Огонек" гостям бесплатно раздают пакеты гречневой каши с запиской "Вместе переживем" - об этом заведение сообщило в своих соцсетях. Рестораны организуют новые акции при заказе еды на дом.

Новый режим работы на предприятиях

В пресс-службе Магнитогорского металлургического комбината ТАСС сообщили, что на предприятии усилены санитарные меры, сотрудники готовы работать в дистанционном режиме. "Целый ряд предприятий [Свердловской области] готов перейти на дистанционную работу, но пока нет в этом объективной необходимости. Но все совещания проведены, выпущены приказы, они готовы", - сообщил президент Свердловского союза промышленников и предпринимателей Михаил Черепанов.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 210 тыс. человек, около 8,5 тыс. умерли. В России зарегистрировано 147 случаев инфицирования. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.

Теги
РоссияТюменская областьКурганская областьСвердловская областьЧелябинская областьРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Жителя Челябинской области осудили на 21 год колонии за убийство подростка и женщины
Мужчина совершил преступление 23 ноября 2018 года в одном из домов села Бродокалмак
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС