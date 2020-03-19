Кинотеатры, музеи и медцентры в УФО ограничили доступ посетителей из-за коронавируса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 марта. /ТАСС/. Кинотеатры в Свердловской области продают не более 50 билетов на сеанс, медицинские центры, среди которых флагман отечественной травматологии и ортопедии - центр Илизарова в Курганской области, временно не принимают иностранных пациентов. Монастыри, в том числе монастырь на Ганиной Яме, куда были привезены тела расстрелянных в 1918 году членов царской семьи, в связи с ситуацией с распространением коронавируса сокращают количество участников экскурсий до 10.
В Уральском федеральном округе официально было зафиксировано три случая заражения новым коронавирусом. Студентка из Китая, находящаяся в Тюмени, ранее была выписана после выздоровления. На лечении находятся мужчина в Тюмени и девушка в Екатеринбурге. Как сообщали власти региона, состояние девушки удовлетворительное.
Отказ от иностранных пациентов
В Курганской области Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии им. Г. А. Илизарова временно прекратил прием иностранных пациентов, сообщается на сайте центра. А для тех, кого врачи принимают, организованы дополнительные меры безопасности. Центр имеет мировую известность - ежегодно здесь помогают более 14 тыс. человек с ортопедической и нейроортопедической патологиями. Центр считается флагманом отечественной травматологии и ортопедии.
В регионе планируют закупить семь дополнительных аппаратов искусственной вентиляции легких - они необходимы при осложненном течении вирусной болезни, сообщили в четверг в пресс-службе губернатора области. Там уточнили, что регион отправил заявку в Минпромторг на медицинские маски - они раскуплены в курганских аптеках из-за ажиотажного спроса.
Новый режим на Ганиной Яме
В монастыре во имя Святых царственных страстотерпцев в урочище Ганина Яма, куда были привезены тела Николая II и членов его семьи, расстрелянных в Екатеринбурге в ночь на 17 июля 1918 года в доме инженера Ипатьева, сократили численность экскурсионных групп до 10 человек. "Вводится режим усиленной санитарной обработки рабочих помещений и в храмах. Экскурсионные группы мы сократили до 10 человек. Закрыли у нас экспедиционно-выставочный центр для посетителей. Если будут многочисленные группы, то мы будем делить их на несколько", - сообщили ТАСС в канцелярии монастыря.
Там пояснили, что в ближайшее время будут закуплены специальные средства для обработки помещений.
Временно приостановил прием посетителей Музей истории Екатеринбурга. При этом, отметили ТАСС в музее, работники не отказываются от исследовательско-просветительских инициатив, в ближайшее время станут доступны вебинары и онлайн-экскурсии.
Свердловские учреждения культуры, отметил в четверг в уральском региональном центре ТАСС замминистра культуры региона Сергей Радченко, будут проводить трансляции спектаклей, кинофильмов, выставок из музеев. "На портале "Культура-Урала.РФ" с сегодняшнего дня начинается трансляция. Первый показ - фильм о настоящей истории уральского малахита "Малахитовая дипломатия", - добавил он.
Сеансы на 50 человек и бесплатная гречка
В кинотеатрах в Екатеринбурге ограничили продажу билетов до 50 штук на один сеанс, сообщил на пресс-конференции с журналистами первый заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков. "[В нашем кинотеатре] увеличили количество санитарной обработки. <…> Не продаем больше 50 билетов на один сеанс, предупреждаем гостей о том, что нужно рассаживаться в свободной форме по залу, на любые свободные места", - пояснили ТАСС в пресс-службе кинотеатра крупной сети "Киномакс" в ТРЦ "Мегаполис", отметив, что посадка зрителей пока не контролируется.
Как сообщили журналистам в оперативном штабе Тюменской области по профилактике коронавируса, в регионе "Ростелеком" ввел безлимитное общение внутри сети при звонках с домашних телефонов на мобильные номера компании и Tele2. Также компания открыла для своих клиентов бесплатный доступ к большой коллекции отечественных фильмов и сериалов, мультфильмов и образовательного контента для детей. "Все это сделано для удобства пользователей, которые вынуждены в условиях угрозы распространения коронавируса находиться дома. Чтобы люди всегда были на связи, абонентам обеспечена возможность отложенного платежа за услуги связи без комиссии", - цитирует штаб директора филиала в Тюменской и Курганской областях "Ростелекома" Владимира Барвинского. Эти меры будут действовать в течение месяца, но их могут продлить.
Рестораны в Екатеринбурге также работают в особом режиме. В одних из самых популярных ресторанов города - "Киш Миш" и "Кацо" - посетителям предлагают антибактериальные средства для обработки рук, сотрудникам каждый день измеряют температуру, а в зале в нерабочее время устанавливают бактерицидные лампы.
В свою очередь в баре "Огонек" гостям бесплатно раздают пакеты гречневой каши с запиской "Вместе переживем" - об этом заведение сообщило в своих соцсетях. Рестораны организуют новые акции при заказе еды на дом.
Новый режим работы на предприятиях
В пресс-службе Магнитогорского металлургического комбината ТАСС сообщили, что на предприятии усилены санитарные меры, сотрудники готовы работать в дистанционном режиме. "Целый ряд предприятий [Свердловской области] готов перейти на дистанционную работу, но пока нет в этом объективной необходимости. Но все совещания проведены, выпущены приказы, они готовы", - сообщил президент Свердловского союза промышленников и предпринимателей Михаил Черепанов.
Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 210 тыс. человек, около 8,5 тыс. умерли. В России зарегистрировано 147 случаев инфицирования. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.