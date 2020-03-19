Кинотеатры, музеи и медцентры в УФО ограничили доступ посетителей из-за коронавируса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 марта. /ТАСС/. Кинотеатры в Свердловской области продают не более 50 билетов на сеанс, медицинские центры, среди которых флагман отечественной травматологии и ортопедии - центр Илизарова в Курганской области, временно не принимают иностранных пациентов. Монастыри, в том числе монастырь на Ганиной Яме, куда были привезены тела расстрелянных в 1918 году членов царской семьи, в связи с ситуацией с распространением коронавируса сокращают количество участников экскурсий до 10.

В Уральском федеральном округе официально было зафиксировано три случая заражения новым коронавирусом. Студентка из Китая, находящаяся в Тюмени, ранее была выписана после выздоровления. На лечении находятся мужчина в Тюмени и девушка в Екатеринбурге. Как сообщали власти региона, состояние девушки удовлетворительное.

Отказ от иностранных пациентов

В Курганской области Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии им. Г. А. Илизарова временно прекратил прием иностранных пациентов, сообщается на сайте центра. А для тех, кого врачи принимают, организованы дополнительные меры безопасности. Центр имеет мировую известность - ежегодно здесь помогают более 14 тыс. человек с ортопедической и нейроортопедической патологиями. Центр считается флагманом отечественной травматологии и ортопедии.

В регионе планируют закупить семь дополнительных аппаратов искусственной вентиляции легких - они необходимы при осложненном течении вирусной болезни, сообщили в четверг в пресс-службе губернатора области. Там уточнили, что регион отправил заявку в Минпромторг на медицинские маски - они раскуплены в курганских аптеках из-за ажиотажного спроса.

Новый режим на Ганиной Яме

В монастыре во имя Святых царственных страстотерпцев в урочище Ганина Яма, куда были привезены тела Николая II и членов его семьи, расстрелянных в Екатеринбурге в ночь на 17 июля 1918 года в доме инженера Ипатьева, сократили численность экскурсионных групп до 10 человек. "Вводится режим усиленной санитарной обработки рабочих помещений и в храмах. Экскурсионные группы мы сократили до 10 человек. Закрыли у нас экспедиционно-выставочный центр для посетителей. Если будут многочисленные группы, то мы будем делить их на несколько", - сообщили ТАСС в канцелярии монастыря.