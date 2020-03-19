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Заразившихся гаффской болезнью в Тюменской области выписали из больницы

Двух человек с признаками заболевания госпитализировали 6 марта

ТАСС, 19 марта. Заразившиеся в марте гаффской болезнью двое мужчин выписаны из больницы в Тюменской области. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

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В Тавдинскую центральную районную больницу в Свердловской области 6 марта доставили двух человек с признаками гаффской болезни, потом их перевели в Тюмень. Это второй за последнее время случай регистрации гаффской болезни. Предыдущая вспышка была зафиксирована в октябре 2019 года в Тюменской области. Тогда заболели восемь человек, причина - употребление в пищу рыбы, выловленной из Андреевского озера.

"Пациенты, у которых была диагностирована гаффская болезнь, чувствуют себя хорошо. В стационарном лечении они больше не нуждаются, поэтому 19 марта они выписаны", - сказали в пресс-службе, добавив, что им рекомендовано амбулаторное наблюдение, которое будет проходить в областной больнице № 3 в Тобольске.

Гаффская болезнь - остро протекающее заболевание, спорадически возникающее среди хищных рыб, некоторых плотоядных животных и птиц, питающихся больной рыбой. Зараженная рыба является токсичной для людей, однако сама болезнь не передается от человека к человеку, и заболевшие не представляют опасности для окружающих. В течение трех суток у заразившихся наблюдаются признаки пищевого отравления, затем начинаются судороги, могут отказать внутренние органы. В 1-2% случаев заболевание оканчивается смертью.

Теги
РоссияТюменская область
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