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Распространение коронавируса нового типа

Власти регионов УФО заявили о достаточном запасе продуктов на складах

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков отметил, что "крупы, молочных, мясных изделий и так далее достаточно"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 марта. /ТАСС/. Правительства регионов Уральского федерального округа призывают жителей не поддаваться панике из-за ситуации с коронавирусом и не сметать с прилавков продукты и хозтовары - дефицита в них нет и не прогнозируется. Производители и поставщики указывают на достаточное количество товаров на складах, сообщают власти.

Ранее местные СМИ сообщали о том, что жители некоторых регионов Урала опустошили полки с гречкой, макаронами, мукой, сахаром и солью в магазинах.

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"С точки зрения запасов, конечно, ажиотажный спрос есть - это связано с желанием [некоторых жителей] купить крупы побольше, "как бы чего не вышло". Но крупы, молочных, мясных изделий и так далее достаточно. Мы собирали производителей - запасы имеются в достаточном количестве, и мы, в принципе, имеем все необходимое, чтобы утром полки были снова полные (вечерами они пустеют)", - сказал в четверг журналистам заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

Пресс-служба губернатора Курганской области также сообщила, что в торговых сетях и у производителей есть запасы продуктов и сырья. В регионе, по словам правительства, департаментами экономического развития и АПК в ежедневно ведется мониторинг цен и наличия товаров первоочередной необходимости, чтобы "искусственно создаваемый ажиотаж" не привел к изменению ситуации. "Со стороны торговых сетей понимание есть. Мы с ними совместно отрабатываем все вопросы", - передает пресс-служба слова директора департамента экономического развития Ольги Ракетской.

Повышенный спрос на некоторые продукты есть и в Ямало-Ненецком автономном округе. Жители скупают макароны, муку и сахар. В то же время проблем с обеспеченностью продуктами и товарами первой необходимости нет даже в отдаленных населенных пунктах региона, заверяют власти. В Тюменской области же, по данным регионального оперативного штаба по профилактике коронавируса, продукты питания и промышленные товары представлены в магазинах в полном объеме, а поток покупателей в розничных магазинах остался прежним. Не было сообщений об ажиотаже и в магазинах Челябинской области.

В Ханты-Мансийском автономном округе, как сообщается на официальном сайте правительства, недостатка в товарах первой необходимости также не обнаружено. "В торговых объектах и розничных рынках обеспеченность товарами из наблюдаемого перечня товаров составляет 100%, ассортимент широкий. Кризисные явления в розничной торговле не наблюдаются: снабжение организаций торговли бесперебойное, ассортиментный перечень товаров не уменьшился", - говорится в сообщении.

Теги
РоссияТюменская областьКурганская областьСвердловская областьХанты-Мансийский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округРаспространение коронавируса нового типа
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