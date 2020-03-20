{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ФСБ задержала четырех наркоторговцев в Свердловской области

Члены преступной группы устраивали закладки с наркотиками, находясь в одном из садовых товариществ Первоуральска

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 марта. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ по Свердловской области задержали членов межрегиональной преступной группы по торговле наркотиками. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой управления в пятницу.

"Сотрудниками Управления ФСБ России по Свердловской области при силовой поддержке регионального управления Росгвардии области пресечена деятельность четырех активных членов межрегиональной преступной группы, осуществляющей сбыт наркотиков на территории Екатеринбурга", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что члены группы устраивали так называемые закладки с наркотиками, находясь в одном из садовых товариществ Первоуральска. "В ходе оперативных мероприятий по месту проживания задержанных обнаружены и изъяты полимерные свертки с наркотическим средством a-пирролидиновалерофенон (a-PVP), являющимся производным наркотического средства N-метилэфедрон, мефедрон, каннабис (марихуана). Общая масса изъятых веществ составила более 2 килограммов", - уточняется в сообщении.

Следственным отделом УФСБ России по Свердловской области возбуждено два уголовных дела по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ ("Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств").

Теги
РоссияСвердловская область
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Большинство заразившихся коронавирусом в регионах России чувствуют себя удовлетворительно
За последние сутки новые случаи заражения выявили в 23 регионах страны
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС