ФСБ задержала четырех наркоторговцев в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 марта. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ по Свердловской области задержали членов межрегиональной преступной группы по торговле наркотиками. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой управления в пятницу.

"Сотрудниками Управления ФСБ России по Свердловской области при силовой поддержке регионального управления Росгвардии области пресечена деятельность четырех активных членов межрегиональной преступной группы, осуществляющей сбыт наркотиков на территории Екатеринбурга", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что члены группы устраивали так называемые закладки с наркотиками, находясь в одном из садовых товариществ Первоуральска. "В ходе оперативных мероприятий по месту проживания задержанных обнаружены и изъяты полимерные свертки с наркотическим средством a-пирролидиновалерофенон (a-PVP), являющимся производным наркотического средства N-метилэфедрон, мефедрон, каннабис (марихуана). Общая масса изъятых веществ составила более 2 килограммов", - уточняется в сообщении.

Следственным отделом УФСБ России по Свердловской области возбуждено два уголовных дела по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ ("Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств").