В Челябинске возбудили дело о халатности после реконструкции набережной в центре города

ЧЕЛЯБИНСК, 20 марта. /ТАСС/. Правоохранительные органы в Челябинске возбудили уголовное дело о халатности, из-за которой при реконструкции расположенной в самом центре города набережной бюджету причинен ущерб на сумму около 7,3 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре областной прокуратуры.

Ранее сообщалось, что находящийся в запущенном состоянии участок набережной реки Миасс в центре города решено реконструировать в современную прогулочную зону к саммитам ШОС и БРИКС 2020 года. Позже саммиты из Челябинска перенесли, но власти заявили о намерении довести работы по реконструкции до конца.

"По результатам прокурорской проверки установлено, что управление дорожного хозяйства администрации Челябинска по результатам аукциона заключило с коммерческой организацией контракт на выполнение проектно-изыскательных работ. Однако в феврале 2019 года управление от другой коммерческой фирмы безвозмездно получило проектную документацию на тот же объект, была проведена экспертиза, получено положительное заключение. Несмотря на это, должностные лица управления приняли результаты выполненных работ по ранее заключенному контракту, произвели их оплату, отправили проект на экспертизу. Данными действиями причинен ущерб городскому бюджету на сумму около 7,3 млн рублей", - сказали в пресс-центре.

В прокуратуре добавили, что по материалам проверки следственным отделом по Курчатовскому району города Челябинска следственного управления СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность").