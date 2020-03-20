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Власти ХМАО не смогли продать лесопромышленный холдинг и его "дочку"

Начальную цену лота организаторы торгов устанавливали на уровне 3,141 млрд рублей

ТАСС, 20 марта. Торги по предприятию "Югорский лесопромышленный холдинг" и его структурного подразделения - завода по производству древесно-стружечных плит (ДСП) "Югра-плит" признаны несостоявшимися, согласно информации, размещенной на официальном сайте госторгов.

В департаменте по управлению госимуществом Югры ТАСС ранее поясняли, что продажа предприятий идет согласно распоряжению регионального правительства о перечне госимущества, предназначенного к приватизации в 2019 году и плановый период 2020-2021 годов. На продажу одним лотом были выставлены 100% акций "Югорского лесопромышленного холдинга" и 100% акций "Югра-плит".

"Статус торгов: несостоявшийся в связи с отсутствием допущенных участников", - говорится документе. Начальная цена лота была установлена организаторами торгов на уровне 3,141 млрд рублей

В конце октября 2019 года региональное правительство внесло завод "Югра-плит" в перечень регионального государственного имущества, предназначенного для приватизации в текущем году. По данным департамента по управлению госимуществом, в 2019 году власти региона приватизировали только одно крупное предприятие - Нижневартовский научно-исследовательский и проектный институт нефтяной промышленности. В феврале его купила дочерняя компания "Роснефти" - "РН-актив" за 279,2 млн рублей.

"Югорский лесопромышленный холдинг" является участником рынка лесной и деревообрабатывающей промышленности России, занимается лесозаготовкой, производством и реализацией пиломатериалов и древесно-стружечных плит. На предприятии трудятся более 1 тыс. человек. "Югра-плит" входит в состав "Югорского лесопромышленного холдинга" и является крупнейшим производителем древесно-стружечных плит (ДСП) в Югре. Предприятие способно выпускать 265 тыс. кубометров ДСП в год и ламинировать до 100% этого объема.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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