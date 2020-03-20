Энергоблок №3 Белоярской АЭС возобновил работу после ремонта

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 марта. /ТАСС/. Энергоблок №3 Белоярской АЭС в городе Заречный Свердловской области возобновил работу после планового ремонта. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе станции в пятницу.

"Энергоблок №3 с реактором БН-600 Белоярской АЭС возобновил работу после завершения плановой перегрузки топлива, технического обслуживания и профилактического ремонта оборудования, и 20 марта 2020 года выведен на номинальный уровень мощности", - говорится в сообщении.

Для проведения ремонтных мероприятий энергоблок был отключен от сети 2 марта 2020 года. Сейчас энергоблоки №3 и №4 Белоярской АЭС работают в соответствии с диспетчерским графиком. Суммарная установленная мощность энергоблоков составляет 1485 МВт. Электроэнергии, вырабатываемой Белоярской АЭС, достаточно, чтобы полностью обеспечивать электроэнергией Екатеринбург.

Энергоблок № 3 БАЭС был запущен в эксплуатацию 40 лет назад - в феврале 1980 года. В 2010 году Ростехнадзор разрешил его эксплуатацию до 2020 года после модернизации систем энергоблока, активной зоны реактора и оборудования турбины.

Белоярская АЭС (входит в Росатом) начала работать в апреле 1964 года. Ее первые энергоблоки с реакторами на тепловых нейтронах АМБ-100 и АМБ-200 были окончательно остановлены в связи с выработкой ресурса. В эксплуатации находятся энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года). Это крупнейшие в мире энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах.