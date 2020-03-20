Суд в Челябинске отправил на принудительное лечение женщину, убившую своего отца

ЧЕЛЯБИНСК, 20 марта. /ТАСС/. Челябинский областной суд в пятницу постановил направить на принудительное психиатрическое лечение жительницу города Златоуста, которая в январе прошлого года задушила своего 91-летнего отца. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой суда.

"Суд учел, что по своему психическому состоянию женщина, совершившая убийство своего отца, представляет опасность для себя и других лиц. Вынесено постановление о применении к ней принудительных мер медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях", - говорится в сообщении.

По данным суда, жительница Златоуста жила в квартире со своим тяжелобольным отцом. В ночь на 15 января 2019 года она задушила родителя. При этом у нее диагностировано хроническое психическое расстройство.