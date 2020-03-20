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Сбившего трех пешеходов в Екатеринбурге водителя приговорили к 6,5 года колонии

Утром 14 ноября 2018 года Honda CR-V выехала на пешеходную зону
На месте ДТП, 14 ноября 2018 года Донат Сорокин/ТАСС
Описание
На месте ДТП, 14 ноября 2018 года
© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 марта. /ТАСС/. Ленинский районный суд Екатеринбурга приговорил Владимира Пузырева, сбившего в 2018 году трех пешеходов, в том числе маленького ребенка, к шести годам и шести месяцам колонии. Об этом сообщил в пятницу судья в зале заседания.

"[Суд постановил] окончательно назначить Владимиру Пузыреву наказание в виде лишения свободы на шесть лет и шесть месяцев", - сказал судья.

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Пузырев признан виновным в совершении преступлений по статьям об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и хулиганстве. В пользу потерпевших с виновного взыскан моральный вред на сумму 3,4 млн рублей.

ДТП произошло утром 14 ноября 2018 года в Екатеринбурге, автомобиль Honda CR-V выехал на пешеходную зону и совершил наезд на людей. В результате ДТП трое пешеходов пострадали, среди них был двухлетний ребенок. Все пострадавшие находились в крайне тяжелом состоянии, ребенок был в коме.

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РоссияСвердловская область
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