Сбившего трех пешеходов в Екатеринбурге водителя приговорили к 6,5 года колонии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 марта. /ТАСС/. Ленинский районный суд Екатеринбурга приговорил Владимира Пузырева, сбившего в 2018 году трех пешеходов, в том числе маленького ребенка, к шести годам и шести месяцам колонии. Об этом сообщил в пятницу судья в зале заседания.
"[Суд постановил] окончательно назначить Владимиру Пузыреву наказание в виде лишения свободы на шесть лет и шесть месяцев", - сказал судья.
Пузырев признан виновным в совершении преступлений по статьям об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и хулиганстве. В пользу потерпевших с виновного взыскан моральный вред на сумму 3,4 млн рублей.
ДТП произошло утром 14 ноября 2018 года в Екатеринбурге, автомобиль Honda CR-V выехал на пешеходную зону и совершил наезд на людей. В результате ДТП трое пешеходов пострадали, среди них был двухлетний ребенок. Все пострадавшие находились в крайне тяжелом состоянии, ребенок был в коме.