Сбившего трех пешеходов в Екатеринбурге водителя приговорили к 6,5 года колонии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 марта. /ТАСС/. Ленинский районный суд Екатеринбурга приговорил Владимира Пузырева, сбившего в 2018 году трех пешеходов, в том числе маленького ребенка, к шести годам и шести месяцам колонии. Об этом сообщил в пятницу судья в зале заседания.

"[Суд постановил] окончательно назначить Владимиру Пузыреву наказание в виде лишения свободы на шесть лет и шесть месяцев", - сказал судья.