В УФО из-за коронавируса перенесли международный IT-форум

ТАСС, 20 марта. Одни из главных культурных площадок Екатеринбурга - "Ельцин Центр" и "Синара Центр" - сообщили в пятницу, что приостановят работу с 23 марта в связи с ситуацией с распространением нового коронавируса. Также отменяются гастроли театра "Современник". А в Ханты-Мансийском автономном округе организаторы перенесли на 2021 год проведение главного форума региона - XII Международного IT-форума с участием стран БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества.
В Уральском федеральном округе с 15 марта официально зафиксировано 8 случаев заражения новым коронавирусом: шесть - в Свердловской области, по одному - в ХМАО и Тюменской области. Еще один случай был зафиксирован в конце января в Тюменской области, девушка выздоровела в феврале.
Меньше возможностей для досуга
Руководство "Ельцин Центра" в Екатеринбурге приняло решение приостановить его работу с 23 марта - площадка закроется, доступ будет возможен лишь в отделение Сбербанка и офис "Альфастрахование". Ранее закрылся сам музей и арт-галерея.
Кроме того, с этого же дня в городе планируется приостановить работу культурно-выставочного комплекса "Синара Центр" и галереи "Синара Арт". Они будут закрыты для посетителей до 12 апреля - если режим повышенной готовности не будет продлен. Запланированные мероприятия концертного зала перенесены на май.
Продолжают отменяться и концерты. Так, директор арт-холдинга "Ангажемент" Татьяна Самойлова сообщила о переносе на 10-11 июня гастролей "Квартета И" (театр должен был посетить Екатеринбург 24-25 марта), а также гастролей театра "Современник" с выступлением Константина Хабенского. Предварительно, мероприятия состоятся 29-30 июня. При этом Самойлова призвала не сдавать без необходимости билеты, подчеркнув, что культурные события не отменяются, а переносятся, в дальнейшем цены на билеты из-за возникших организационных сложностей могут возрасти.
ХМАО без главного мероприятия
Продолжают отменяться и основные деловые мероприятия в округе. В Ханты-Мансийском автономном округе с июня 2020 года на июнь 2021 года перенеслось проведение XII Международного IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС. Об этом журналистам сообщили в департаменте информационных технологий и цифрового развития Югры в пятницу. Еще 11 марта организаторы заявляли, что не рассматривают вариант с отменой мероприятия, планировалось, что зарубежные эксперты выступят на форуме по видеосвязи.
"Такое решение принял оргкомитет IT-форума в связи с итогами заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России и межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии при правительстве Югры", - уточняется в сообщении.
Темой форума в Ханты-Мансийске должно было стать использование технологий искусственного интеллекта. Международные IT-форумы проходят в Ханты-Мансийске с 2008 года, с 2014 года в них принимают участие представители стран БРИКС, а с 2015 года - государств ШОС. В 2019 году форум проходил с 10 по 11 июня, основой его темой стала "Цифровизация как импульс к развитию сотрудничества стран БРИКС и ШОС".
Прием граждан дистанционно
В компаниях и госучреждениях региона продолжается перевод сотрудников на дистанционный режим работы. Один из трех операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами в Свердловской области - "Спецавтобаза" - принял решение приостановить массовую выдачу специальных пакетов жителям частного сектора, где не установлены контейнеры. "Это временная мера. Мы вынуждены пойти на такой шаг, чтобы не подвергать риску здоровье и жизнь людей. Пакеты по-прежнему можно получить в обособленных подразделениях регионального оператора либо в центральном офисе "Спецавтобазы", - сказали в компании.
В режиме онлайн будет принимать граждан "Газпром энергосбыт Тюмень". Эта мера коснется жителей сразу трех регионов округа: Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Управление ФССП по Свердловской области отменило день единого приема граждан 26 марта. Также с 19 марта был отменен личный прием по всех подразделениях.
Некоторые сотрудники Челябинского трубопрокатного завода (один из крупнейших отечественных производителей трубной продукции) тоже перешли на дистанционный режим работы. Как сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия, студенты корпоративной образовательной программы "Будущее белой металлургии" переведены на дистанционное обучение. Кроме того, до улучшения эпидемиологической обстановки в группе ЧТПЗ отказались от проведения корпоративных массовых мероприятий в первой декаде апреля.
О коронавирусе
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 230 тыс. человек, зафиксировано около 10 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 199 случаев заражения. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.