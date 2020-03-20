В УФО из-за коронавируса перенесли международный IT-форум

ТАСС, 20 марта. Одни из главных культурных площадок Екатеринбурга - "Ельцин Центр" и "Синара Центр" - сообщили в пятницу, что приостановят работу с 23 марта в связи с ситуацией с распространением нового коронавируса. Также отменяются гастроли театра "Современник". А в Ханты-Мансийском автономном округе организаторы перенесли на 2021 год проведение главного форума региона - XII Международного IT-форума с участием стран БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества.

В Уральском федеральном округе с 15 марта официально зафиксировано 8 случаев заражения новым коронавирусом: шесть - в Свердловской области, по одному - в ХМАО и Тюменской области. Еще один случай был зафиксирован в конце января в Тюменской области, девушка выздоровела в феврале.

Меньше возможностей для досуга

Руководство "Ельцин Центра" в Екатеринбурге приняло решение приостановить его работу с 23 марта - площадка закроется, доступ будет возможен лишь в отделение Сбербанка и офис "Альфастрахование". Ранее закрылся сам музей и арт-галерея.

Кроме того, с этого же дня в городе планируется приостановить работу культурно-выставочного комплекса "Синара Центр" и галереи "Синара Арт". Они будут закрыты для посетителей до 12 апреля - если режим повышенной готовности не будет продлен. Запланированные мероприятия концертного зала перенесены на май.

Продолжают отменяться и концерты. Так, директор арт-холдинга "Ангажемент" Татьяна Самойлова сообщила о переносе на 10-11 июня гастролей "Квартета И" (театр должен был посетить Екатеринбург 24-25 марта), а также гастролей театра "Современник" с выступлением Константина Хабенского. Предварительно, мероприятия состоятся 29-30 июня. При этом Самойлова призвала не сдавать без необходимости билеты, подчеркнув, что культурные события не отменяются, а переносятся, в дальнейшем цены на билеты из-за возникших организационных сложностей могут возрасти.

ХМАО без главного мероприятия

Продолжают отменяться и основные деловые мероприятия в округе. В Ханты-Мансийском автономном округе с июня 2020 года на июнь 2021 года перенеслось проведение XII Международного IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС. Об этом журналистам сообщили в департаменте информационных технологий и цифрового развития Югры в пятницу. Еще 11 марта организаторы заявляли, что не рассматривают вариант с отменой мероприятия, планировалось, что зарубежные эксперты выступят на форуме по видеосвязи.