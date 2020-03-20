На Урале арестовали обвиняемого в убийстве женщины и ранении пристава

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 марта. /ТАСС/. Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал на два месяца мужчину, который обвиняется в убийстве женщины рядом с судебным участком в Первоуральске и покушении на двух человек, в том числе на пристава. Об этом сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

"Арест обвиняемого на два месяца - до 17 мая включительно", - говорится в сообщении.