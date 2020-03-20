На Урале арестовали обвиняемого в убийстве женщины и ранении пристава

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 марта. /ТАСС/. Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал на два месяца мужчину, который обвиняется в убийстве женщины рядом с судебным участком в Первоуральске и покушении на двух человек, в том числе на пристава. Об этом сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.
"Арест обвиняемого на два месяца - до 17 мая включительно", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что фигуранту уже предъявлено соответствующее обвинение, проводятся необходимые экспертизы, в том числе будет решаться вопрос о проведении судебной психиатрической экспертизы.
Инцидент произошел 18 марта рядом со зданием судебного участка № 8 Первоуральского городского суда. Мужчина, в отношении которого велось административное производство по статье КоАП РФ ("Побои"), напал на женщину, которая проходила по делу потерпевшей. Она обратилась за помощью к приставу, который вместе с другим мужчиной пытался задержать нападавшего. Возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ ("Убийство", "Покушение на убийство двух лиц").