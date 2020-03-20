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"Встреча выпускников КВН" пройдет в 2020 году в Екатеринбурге

Распоряжение об этом подписал глава региона Евгений Куйвашев

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 марта. /ТАСС/. "Встреча выпускников КВН" пройдет в 2020 году в Екатеринбурге. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал соответствующее распоряжение о проведении игры, назначен организационный комитет, сообщили в пятницу в департаменте информационной политики региона.

"Губернатор Свердловской области, горячо поддержавший проведение "Встречи выпускников КВН" в Екатеринбурге в прошлом году, распорядился о проведении такой встречи в столице Урала и в 2020 году. Конкурсное выступление команд названо "Игра - Встреча выпускников КВН". Уже назначен организационный комитет, который займется разработкой положения, подготовкой и организацией проведения игры", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пока еще не известно, какие команды примут участие в этом году. Организацией игры займутся 16 специалистов в составе оргкомитета, их возглавит замглавы области Павел Креков.

Ранее "Встречи выпускников КВН" проходили в Сочи, но в прошлом году она впервые состоялись в Екатеринбург-ЭКСПО. В игре приняли участие команды "Уральские пельмени", "Сборная Камызякского края" и "ГородЪ ПятигорскЪ". В качестве судей выступили режиссер и телеведущий Юлий Гусман, певица Пелагея, гендиректор медиахолдинга "СТС Медиа" Вячеслав Муругов, лидер группы "ЧАЙФ" Владимир Шахрин и актер Михаил Галустян.

Теги
Куйвашев, Евгений ВладимировичРоссияСвердловская область
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