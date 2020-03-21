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Десять детей, находящиеся в сирийском лагере, вернутся в Свердловскую область

Всего из Сирии в Россию вернулись 26 детей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 марта. /ТАСС/. Десять детей, которые находятся в лагере в Сирии, будут возвращены в Свердловскую область, сообщил ТАСС уполномоченный по правам ребенка в регионе Игорь Мороков.

"Сейчас ведем работу по возврату двух сестер, которые там остались, чьи братья и сестры уже в Свердловской области. Уже сданы генетические материалы. И еще два заявления пришло, порядка восьми человек у нас еще в лагере в Аль-Холе остается, [которых будем] перевозить. Уже есть международные договоренности", - сказал Мороков.

10 февраля из Сирии в Свердловскую область уже перевезли четверых детей к их опекуну - бабушке.

Как сообщила 20 марта уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, на 30 детей готовы документы для возвращения их в Россию из зон боевых действий, однако ситуация с карантинными мероприятиями не дает пока это сделать. Всего из Сирии в Россию уже вернулись 26 детей в возрасте от двух до 17 лет, десять человек - старше 10 лет, основная группа - это дети в возрасте от шести до восьми лет.

Проблема присутствия детей российских граждан в Сирии и Ираке возникла из-за того, что некоторые россияне воевали на территории Ближнего Востока на стороне запрещенной в РФ организации "Исламское государство" (ИГ). Они заключали браки, привозили жен, у них рождались дети, многие из которых остались сиротами. В 2017 году террористы стали отправлять их в лагеря для идеологической обработки и военной подготовки, чтобы те пополнили ряды боевиков.

Работа по возвращению на родину российских детей, оказавшихся в зоне вооруженного конфликта, активно ведется по поручению президента РФ Владимира Путина. С 2017 года детский омбудсмен вместе с МИД, МЧС, МВД, Минздравом и другими ведомствами выработали алгоритм действий, благодаря которому дети возвращаются в РФ.

Теги
РоссияСвердловская область
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