Военные отработали безогневой способ борьбы с ударными беспилотниками на учениях на Урале

ТАСС, 23 марта. Военнослужащие танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО) отработали безогневой способ защиты танковых колонн на марше в ходе учений, завершившихся в понедельник на полигоне в Челябинской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа в понедельник.

"Используя штатные средства радиоэлектронной борьбы "Житель" и расчет Р-934 из состава комплекса "Борисоглебск", военнослужащие защитили танковые колонны, совершающие марш через открытый участок местности и на стоянке при проведении маскировки на местности от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в ударном снаряжении", - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что при помощи комплекса "Житель" специалисты радиоэлектронной борьбы дезорганизовали систему управления и геопривязки систем спутниковой навигации дронов условного противника. "Безогневой способ защиты военной техники на марше и стоянке позволил существенно снизить эффективность управления и точность нанесения удара при помощи БПЛА, а также позволил танковому полку пройти невидимым для беспилотников условного противника по открытому участку местности", - уточняется в сообщении.

Всего к учениям привлекалось более 500 военнослужащих, в том числе из состава отдельного соединения радиоэлектронной борьбы ЦВО и свыше 120 единиц военной и специальной техники.