В Челябинской области при пожаре погиб двухлетний ребенок

ЧЕЛЯБИНСК, 23 марта. /ТАСС/. Тело двухлетней девочки обнаружили во время тушения пожара в частном доме на территории Агаповского района в Челябинской области, следователи устанавливают все обстоятельства смерти. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Днем 22 марта в одном из частных домов Агаповского района произошел пожар, в ходе тушения которого сотрудниками МЧС было обнаружено тело двухлетней девочки. По данному факту следственными органами СК РФ по Челябинской области проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, пожар произошел из-за короткого замыкания в электросети. Возгорание обнаружили соседи. Предположительная причина смерти ребенка - отравление продуктами горения.