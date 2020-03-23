Ведущий производитель авиаоборудования и аппаратов ИВЛ на Урале увеличит сбыт на 20%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 марта. /ТАСС/. АО "Уральский приборостроительный завод" (входит в АО "КРЭТ" в составе госкорпорации "Ростех"), одно из ведущих предприятий по производству авиаоборудования и систем искусственной вентиляции легких, увеличит объем реализуемой продукции на 20% в 2020 г., до 2,64 млрд рублей. Об этом журналистам сообщил генеральный директор предприятия Булат Гайнутдинов.

В 2019 году чистая прибыль предприятия по РСБУ уменьшилась до 313 млн рублей с 567 млн рублей годом ранее. По итогам 2019 года, по информации пресс-службы "КРЭТ", в соотношении военной и гражданской продукции УПЗ вышел на отметку 68,2%, что составляет более 1,53 млрд рублей. В планах предприятия до конца 2020 года нарастить этот показатель до 71,3%.

"Мы можем позволить вкладываться в развитие, в разработку новых аппаратов, в освоение новых технологий, в техническое переоснащение. Но тот рост, который мы закладываем на будущее под реализацию, он позволит достигнуть большего. На этот год запланирован прирост порядка 20% по реализации продукции. За 2019 год было реализовано продукции на сумму 2,2 млрд рублей", - сказал он.

Гайнутдинов добавил, что предприятие на протяжении длительного времени находилось в процедуре финансового оздоровления. В этот период оно не имело возможности вкладывать полученные средства в техническое переоснащение.

"В связи с изменениями в последние годы руководством нашей страны госкорпорации "Ростех" были отданы определенные распоряжения, которые направлены на диверсификацию ОПК, на наращивание потенциала по выпуску продукции гражданского назначения, в первую очередь высокотехнологичной, и направленной на экспорт, в том числе. Наше предприятие, имея многолетнюю компетенцию в разработке и производстве аппаратов ИВЛ, пошло по пути наращивания объемов выпуска медицинской продукции", - отметил генеральный директор.

О предприятии

АО "Уральский приборостроительный завод" - одно из уникальных и ведущих предприятий России по изготовлению и ремонту сложнейших гироскопических приборов и оборудования авиационного назначения, применяемого в навигационных и пилотажных системах, а также контрольно-поверочного оборудования, разработке и серийному производству медицинской техники.

Концерн Радиоэлектронные технологии (КРЭТ) - крупнейший российский холдинг в радиоэлектронной отрасли. Образован в 2009 году. Входит в состав госкорпорации "Ростех". Основные направления деятельности: разработка и производство систем и комплексов бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) для гражданской и военной авиации, радиолокационных станций (РЛС) воздушного базирования, средств государственного опознавания (ГО), комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ), измерительной аппаратуры различного назначения (ИА). Кроме того, предприятия концерна выпускают современную бытовую и медицинскую технику, оборудование и системы управления для ТЭК, транспорта и машиностроения. В концерн входят более 65 научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро и серийных заводов, расположенных на территории 29 субъектов РФ. Количество сотрудников - около 43 тыс. человек.