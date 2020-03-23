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Реактивные системы "Ураган" уничтожили командные пункты противника в ходе учений на Урале

В маневрах участвовали более 500 военнослужащих
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© Пресс-служба Центрального военного округа

ТАСС, 23 марта. Военнослужащие расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ураган" Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили заглубленные командные пункты условного противника в ходе учений на полигоне в Челябинской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа в понедельник.

"В рамках отработки практической фазы учений расчеты реактивных систем "Ураган" действовали совместно с операторами беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10" в составе разведывательно-огневого комплекса, который разработан на основе опыта современных вооруженных конфликтов и включает в себя средства разведки, управления и огневого поражения", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что всего в маневрах было задействовано свыше 500 военнослужащих и около 100 единиц техники. "В ходе учений артиллеристы выполняли огневые налеты по живой силе, командным пунктам и элементам аэродромной инфраструктуры "противника" 220-миллиметровыми реактивными снарядами, после которых убывали в специальный район перезаряжания и занимали новые огневые позиции для предотвращения точного ответного удара условного противника", - уточняется в сообщении.

В округе пояснили, что действия реактивных дивизионов в составе разведывательно-огневого комплекса позволяло в режиме реального времени отслеживать точность артиллерийских ударов, корректировать огонь и оперативно управлять боевыми расчетами. "Благодаря выводу информации на экраны в режиме реального времени действия в составе разведывательно-огневого комплекса позволяют в кратчайшее время принимать решение на поражение целей в зоне досягаемости подразделений и бригад", - цитирует пресс-служба начальника ракетных войск и артиллерии ЦВО генерал-майор Олега Киседобрева.

Теги
РоссияЧелябинская область
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