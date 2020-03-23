Гуанчжоу отказался от гуманитарной помощи, предложенной Свердловской областью

"Да, действительно они отказались от получения гуманитарной помощи, сейчас они готовы справиться самостоятельно", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что в соответствии с уставом Красного креста вся собранная гуманитарная помощь будет направлена жителям Екатеринбурга и Свердловской области. В Екатеринбурге зафиксировано девять подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 320 тыс. человек, зафиксировано более 14 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 438 случаев заражения, 17 человек уже выписаны. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.