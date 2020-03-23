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Количество скачанных фильмов в Свердловской области увеличилось в 1,5 раза за выходные

За два дня телезрители посмотрели почти 10 тысяч фильмов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 марта. /ТАСС/. Количество скачанных фильмов в Свердловской области за выходные, 21 и 22 марта, увеличилось в 1,5 раза по сравнению с предыдущими. По информации Уральского отделения компании "Ростелеком", всего за выходные было скачано 10 тысяч фильмов, а в период с 16 марта - 25 тысяч.

"Возросло количество скачанного абонентами компании телеконтента с цифровой платформы: <…> по сравнению с началом месяца количество скачиваемых фильмов в день выросло почти в два раза. Выходные 21 и 22 марта стали рекордными, ведь телезрители посмотрели почти 10 тысяч фильмов, это в 1,5 раз больше, чем в выходные дни прошлой недели. Всего с период с 16 марта было скачано почти 25 тысяч фильмов", - отметили в пресс-службе.

Зафиксированный прирост интернет-трафика на сеть "Ростелекома" в Екатеринбурге и Свердловской области в период с 16 по 22 марта, по информации пресс-службы, составил 23 Гбит/с с момента объявления повышенной готовности в связи с распространением коронавируса. В пресс-службе ТАСС пояснили, что трафик вырос с 207 до 230 Гбит/с. Всего по УрФО и Пермскому краю прирост пропускаемого трафика вырос на 60 Гбит/с в тот же период.

С 16 марта "Ростелеком" открыл бесплатный доступ к большой коллекции отечественных фильмов и сериалов, мультфильмов и образовательного контента для детей.

Подобные нагрузки никак не повлияли на функционирование и качество услуг и сервисов компании, добавили в компании. Для обеспечения бесперебойной работы сети были заранее предусмотрены мероприятия по модернизации и расширению магистральной сети и сетей доступа. В частности, "Ростелеком" модернизировал и увеличил надежность узлов опорной сети и сети передачи данных на 61 объекте по стране. Специалисты "Ростелекома" модернизировали широкополосные сети мультисервисного доступа GPON Уральского региона, что обеспечило повышение надежности сети в регионе.

Теги
РоссияСвердловская область
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