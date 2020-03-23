Суд отказал заменить лишение свободы экс-мэру Копейска на исправительные работы

ЧЕЛЯБИНСК, 23 марта. /ТАСС/. Челябинский областной суд в понедельник оставил без изменения постановление Копейского городского суда, которым бывшему главе города Вячеславу Истомину, осужденному за получение взятки в крупном размере, отказано в замене колонии исправительными работами. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой суда.

27 июня 2017 года суд признал Истомина виновным по статье "Получение взятки в крупном размере" и приговорил к четырем годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом 5 млн рублей и с лишением права занимать руководящие должности в органах местного самоуправления сроком на три года. Защита просила оставшуюся часть заключения заменить исправительными работами.

"Челябинский областной суд не нашел достаточных оснований для принятия решения о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания. Судом приняты во внимание факты нарушения осужденным порядка отбывания, неудовлетворительная характеристика, выданная администрацией колонии, а также то, что количество взысканий превышает количество поощрений. Суд оставил без изменения постановление Копейского городского суда, которым в замене отказано", - говорится в сообщении.

По версии следствия, Истомин, будучи главой Копейского городского округа, получил взятки в общей сумме не менее 2 млн рублей от коммерсантов за содействие в приобретении прав пользования на земельные участки и заключении договоров поставок оборудования для организации школьного питания. В рамках расследования Истомин признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.

В сентябре 2011 года Истомин был назначен и. о. главы Копейского городского округа, 4 декабря 2011 года избран главой.