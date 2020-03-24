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Обвиняемого в мошенничестве челябинского депутата выпустили из СИЗО под домашний арест

11 марта суд избрал Алесе Субботиной меру пресечения в виде содержания под стражей до 10 мая

ЧЕЛЯБИНСК, 24 марта. /ТАСС/. Челябинский областной суд во вторник изменил меру пресечения обвиняемой в мошенничестве депутату райсобрания Алесе Субботиной с содержания под стражей на домашний арест. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе инстанции.

Калининский районный суд Челябинска 11 марта избрал Субботиной меру пресечения в виде содержания под стражей до 10 мая.

"Суд апелляционной инстанции изменил постановление районного суда, избрав в отношении Субботиной меру пресечения в виде домашнего ареста до 10 мая 2020 года, чем частично удовлетворил ходатайство стороны защиты", - сказала собеседница агентства.

По данным следствия, в 2011-2015 годах Субботина, являясь риелтором, обманом и злоупотреблением доверием людей незаконно приобрела права собственности на квартиру и долю в квартире. Пострадавшим причинен ущерб на сумму свыше 2,5 млн рублей. Депутату предъявлено обвинение по ст. 159 ("Мошенничество") УК РФ.

Теги
РоссияЧелябинская область
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