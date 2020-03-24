В Свердловской области эвакуируют 200 рыбаков с оторвавшейся льдины

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 марта. /ТАСС/. Льдина, на которой оказались 200 рыбаков, оторвалась в Белоярском водохранилище в Свердловской области, сообщили во вторник в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

"В 11:15 (09:15 мск) поступило сообщение об отрыве льдины с рыбаками на Белоярском водохранилище в Свердловской области. По предварительной информации, на льдине площадью 0,5 кв. км находятся около 200 рыбаков", - сказали в пресс-службе, отметив, угрозы жизни рыбаков нет.

По данным ведомства, в спасательной операции задействованы 18 человек и три плавсредства.