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В Свердловской области эвакуируют 200 рыбаков с оторвавшейся льдины

По данным МЧС, угрозы жизни людей нет
Описание
© Владимир Смирнов/ТАСС, архив

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 марта. /ТАСС/. Льдина, на которой оказались 200 рыбаков, оторвалась в Белоярском водохранилище в Свердловской области, сообщили во вторник в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

"В 11:15 (09:15 мск) поступило сообщение об отрыве льдины с рыбаками на Белоярском водохранилище в Свердловской области. По предварительной информации, на льдине площадью 0,5 кв. км находятся около 200 рыбаков", - сказали в пресс-службе, отметив, угрозы жизни рыбаков нет.

По данным ведомства, в спасательной операции задействованы 18 человек и три плавсредства.

Теги
РоссияСвердловская область
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