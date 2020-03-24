"Уральские авиалинии" приостановили рейсы в Грецию

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 марта. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" приостанавливает выполнение рейсов в Ираклион (остров Крит, Греция) в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте перевозчика.

"В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в мире и введением ограничений на полеты в различные страны авиакомпания "Уральские авиалинии" временно приостанавливает выполнение рейсов <…> U6-7005/7006 Екатеринбург - Ираклион - Екатеринбург (с 24.05 по 31.05)", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе компании, данный маршрут входит в летнюю программу перелетов.