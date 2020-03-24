"Уральские авиалинии" приостановили рейсы в Грецию

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 марта. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" приостанавливает выполнение рейсов в Ираклион (остров Крит, Греция) в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте перевозчика.
"В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в мире и введением ограничений на полеты в различные страны авиакомпания "Уральские авиалинии" временно приостанавливает выполнение рейсов <…> U6-7005/7006 Екатеринбург - Ираклион - Екатеринбург (с 24.05 по 31.05)", - говорится в сообщении.
Как уточнили ТАСС в пресс-службе компании, данный маршрут входит в летнюю программу перелетов.
Ранее в компании заявили о приостановке рейсов из России в города Австрии, Венгрии, Казахстана, Кипра, Нидерландов, Чехии, Узбекистана, Германии, Испании, Италии, Индии, Израиля, Китая, Таиланда, Франции и Японии, а также Азербайджана, Киргизии, Таджикистана, Армении и Черногории. Кроме того, перевозчик сократил в два раза полеты в Лондон.
"Уральские авиалинии" являются одной из крупнейших российских авиакомпаний. В 2019 году компания перевезла более 9,5 млн пассажиров.
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 350 тыс. человек, зафиксировано более 16 тыс. летальных исходов. В России зарегистрировано 438 случаев заражения, 17 человек вылечились и выписаны из больниц.