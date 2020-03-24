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Распространение коронавируса нового типа

Регионы УФО поддержат бизнес на фоне ситуации с распространением коронавируса

Власти Ямала предлагают снизить ставку по упрощенной системе налогообложения с 5% до 1%, в Тюменской области проверки бизнеса приостанавливают до 1 мая

ТАСС, 24 марта. Регионы Уральского федерального округа (УФО) начали разработку мер поддержки бизнеса, который столкнулся с финансовыми и иными проблемами из-за распространения коронавируса и введения ограничений во всем мире. На Ямале предлагается снизить налоги, отсрочить платежи по микрокредитам на шесть месяцев, в Курганской и Тюменской областях ограничат число проверок в общепите, а в Челябинской области только создают штаб для проработки мер по поддержке предпринимателей.

На Урале на данный момент зафиксировано 16 случаев заражения новым коронавирусом. Так, в Свердловской области зафиксировано девять случаев заражения, в Челябинской и Курганской областях - по одному случаю, в Тюменской области три, включая студентку из КНР, которая была выписана из больницы 11 февраля. Кроме того, в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра), подтверждены два случая.

Помощь при сократившихся доходах

Одним из первых регионов УФО, где был разработан пакет мер поддержки бизнеса, стал Ямало-Ненецкий автономный округ. По данным регионального правительства, власти предлагают снизить ставку по упрощенной системе налогообложения с 5% до 1% на 2020 год, ставку единого налога на вмененный доход с 15% до 7,5%. Также предлагается отсрочить на полгода платежи по микрокредитам, которые предоставлены Фондом поддержки малого и среднего предпринимательства Ямала. Кроме того, планируется выдавать беспроцентные годовые займы до двух млн рублей с отсрочкой платежа на полгода для бизнесменов, которые торгуют продуктами на труднодоступных территориях.

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Рассчитывать на помощь могут в первую очередь социально-ориентированные предприниматели. Например, это частные детские сады, организации дополнительного образования, фитнес-центры, предприятия, работающие в сфере организации досуга, развлечений и творческой деятельности, владельцы гостиниц. Пакет мер коснется около 400 предприятий, на которых работают более 1,3 тыс. человек. Принять его планируется 26 марта на заседании Заксобрания региона.

Ограничивается и число проверок бизнеса. В Тюменской области губернатор Александр Моор подписал распоряжение, что все проверки до 1 мая будут приостановлены. Те, которые уже начаты, будут максимально быстро завершены. В Курганской области, по данным департамента экономического развития, такая мера будет применяться только для предприятий сферы торговли и общественного питания.

В пресс-службе губернатора Челябинской области Алексея Текслера журналистам сообщили, что в регионе будет создан штаб по работе с предприятиями и организациями, чьи доходы резко сократились, кроме того, будут проработаны меры господдержки системообразующих для экономики региона предприятий. Появится перечень сфер, наиболее пострадавших от падения спроса из-за ситуации с коронавирусом, для них также будут проработаны меры господдержки. Также меры разрабатываются и в Свердловской области, сообщила на заседании Заксобрания региональный бизнес-омбудсмен Елена Артюх.

Учеба, спорт и культура онлайн

Продолжают переход на дистанционный формат работы и вузы Свердловской области. Уральский аграрный госуниверситет в Екатеринбурге переводит дни открытых дверей на дистанционную форму. Общение пройдет в формате видеоконференции, абитуриенты смогут получить информацию по выбранным специальностям, вступительным испытаниям и дополнительным бонусам при поступлении, количестве бюджетных мест, стипендиям, общежитиям и практикам. Онлайн-общение с поступающими будет организовано с 28 марта по 18 апреля.

Также осваивают онлайн и театры Свердловской области. По данным с сайта правительства региона, с 20 марта начал работу виртуальный премьер-зал Свердловского театра музыкальной комедии: спектакли и концертные программы транслируются на официальном канале театра в YouTube каждый вечер, кроме вторника. Продолжается в режиме трансляций концертный сезон Свердловской филармонии. С 20 по 23 трансляций на сайте филармонии и в группе в "ВКонтакте" посмотрело более 140 тыс. зрителей. Количество онлайн-зрителей превысило вместимость большого зала Свердловской филармонии в 200 раз. Онлайн-формат дал возможность присоединиться к проекту не только жителям Екатеринбурга и области, но и 19 регионов России. К трансляциям также подключились зрители из Китая, Германии, Франции, Нидерландов, Израиля, Турции, Казахстана, Украины.

Пытаются перевести в онлайн и спортивные тренировки. В Управлении по физической культуре и спорту администрации Челябинска сообщили ТАСС, что тренеры спортивных школ и федераций спорта готовят видеозаписи тренировок, которые будут размещены в "ВКонтакте", в официальной группе Управления по спорту Челябинска. Каждый желающий сможет продолжить тренироваться дома. Все жители города смогут беспрепятственно пользоваться видеоресурсами.

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Тюменская областьТекслер, Алексей ЛеонидовичКурганская областьСвердловская областьЧелябинская областьЯмало-Ненецкий автономный округМоор, Александр ВикторовичРаспространение коронавируса нового типа
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