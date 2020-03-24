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Военные проведут подрывы льда на реках для предотвращения паводков в Челябинской области

Подрывные работы начнутся 25 марта на реках Берсуат и Нижний Тогузак

ТАСС, 24 марта. Инженеры Центрального военного округа (ЦВО) проведут подрывы льда на малых реках в Челябинской области. Работы будут проведены на реках Берсуат и Нижний Тогузак в Брединском и Варненском районах области, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа во вторник.

"Для проведения противопаводковых мероприятий решением командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина по обращению региональных властей назначена подрывная команда от танковой дивизии ЦВО. Военнослужащие проведут подрывы для ослабления ледовых полей с целью ликвидации угрозы подтопления нескольких десятков домовладений, расположенных в поймах рек Берсуат и Нижний Тогузак, а также повреждения автомобильных мостов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ТАСС уточнили, что подрывные работы начнутся 25 марта и продлятся до конца недели. Ранее саперы инженерной бригады ЦВО ликвидировали угрозу разрушения моста на реке Сим в Челябинской области, обеспечивающего транспортное сообщение между берегами реки, на которых расположен Ашинский муниципальный район с населением почти 60 тыс. человек.

Всего на территории ЦВО сформировано более 40 подрывных групп, готовых при необходимости прийти на помощь местному населению. В состав групп входят наиболее подготовленные военнослужащие, а также автомобили повышенной проходимости, плавающие транспортеры, санитарные машины с медицинскими работниками.

Теги
РоссияЧелябинская областьЛапин, Александр Павлович
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