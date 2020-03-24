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Климатическая весна придет в Свердловскую область на декаду раньше обычного

Обычно среднесуточные плюсовые температуры в регионе устанавливаются только в начале апреля

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 марта. /ТАСС/. После аномально теплой зимы в регионах Уральского федерального округа (УФО) синоптики прогнозируют теплую погоду весной в Свердловской области раньше обычного. Среднесуточные плюсовые температуры установятся уже в марте, а не во время первой декады апреля, как это происходит чаще всего. Об этом сообщила во вторник на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ("Уральское УГМС") Галина Шепоренко.

"В ближайшие дни мы ожидаем, что мы вновь перейдем к оттепели, <…> среднесуточная температура все-таки может быть уже положительная: от плюс 1 до плюс 3 градусов. Это все-таки опережает весенние процессы, потому что у нас по климатическим данным переход среднесуточной температуры через ноль должен происходить где-то в середине первой декады апреля, по крайней мере в конце первой пятидневки", - сказала Шепоренко, уточнив, что аномально теплая погода наблюдалась весь март, температура воздуха превышала норму на 5-7 градусов.

Шепоренко отметила, что Гидрометцентр России прогнозирует продолжение теплой погоды в регионе в апреле. "В южной половине области апрель ожидается близким к норме, температура его от плюс одного до плюс четырех градусов. На севере может быть теплее обычного на 1-2 градуса", - уточнила главный синоптик "Уральского УГМС".

По ее словам, похолодание возможно лишь с 31 марта на 1 апреля, но "это коротковременные снижения весенних процессов". В эти дни в области пройдут заметные осадки в виде снега.

Теги
РоссияСвердловская область
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