Строящийся аэропорт в Тобольске принял первый технический рейс

ТАСС, 25 марта. Строящийся аэропорт в Тобольске (Тюменская область) 24 марта принял первый технический рейс, его совершил самолет Ан-148 специального летного отряда "Россия", говорится в сообщении, распространенном в cреду пресс-службой Росавиации.

"Вчера аэропорт в Тобольске принял первый технический рейс. Его из московского аэропорта Внуково осуществило воздушное судно Ан-148 "СЛО "Россия". Посадка самолета была обеспечена авиадиспетчерами филиала "Аэронавигация Севера Сибири" госкорпорации по организации воздушного движения", - говорится в сообщении.

Строительство аэропорта началось в апреле 2019 года. Длина новой взлетно-посадочной полосы с искусственным покрытием - 2,4 тыс. метров, ширина - 45 метров. Ввести аэропорт в эксплуатацию планируется в 2021 году.

Реализация проекта ведется совместно компанией "Сибур" и властями Тюменской области. Его стоимость, по разным оценкам, составляет от 12 до 15 млрд рублей. Строительство авиаузла обеспечит потребности нефтегазохимических предприятий и будет способствовать развитию туризма в регионе.