{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Строящийся аэропорт в Тобольске принял первый технический рейс

Строительство объекта началось в апреле 2019 года, ввести его в эксплуатацию планируется в 2021 году

ТАСС, 25 марта. Строящийся аэропорт в Тобольске (Тюменская область) 24 марта принял первый технический рейс, его совершил самолет Ан-148 специального летного отряда "Россия", говорится в сообщении, распространенном в cреду пресс-службой Росавиации.

"Вчера аэропорт в Тобольске принял первый технический рейс. Его из московского аэропорта Внуково осуществило воздушное судно Ан-148 "СЛО "Россия". Посадка самолета была обеспечена авиадиспетчерами филиала "Аэронавигация Севера Сибири" госкорпорации по организации воздушного движения", - говорится в сообщении.

Строительство аэропорта началось в апреле 2019 года. Длина новой взлетно-посадочной полосы с искусственным покрытием - 2,4 тыс. метров, ширина - 45 метров. Ввести аэропорт в эксплуатацию планируется в 2021 году.

Реализация проекта ведется совместно компанией "Сибур" и властями Тюменской области. Его стоимость, по разным оценкам, составляет от 12 до 15 млрд рублей. Строительство авиаузла обеспечит потребности нефтегазохимических предприятий и будет способствовать развитию туризма в регионе.

Теги
РоссияТюменская область
Реклама на ТАСС
Разработка резидента "Сколково" поможет в минимизации последствий эпидемии коронавируса
Речь идет о платформе Botkin.AI, которая обрабатывает медицинские изображения с помощью искусственного интеллекта
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС