В Свердловской области открыли новую лабораторию для диагностики коронавируса

Власти Челябинской области готовят изменения в правилах приема граждан, которые вернулись в регион. Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава, планируется, что в прилетевший с пассажирами самолет в аэропортах области будет заходить представитель полиции вместе с сотрудником аэропорта, который будет проводить инструктаж по профилактике. "Появление человека в штатской одежде, как сейчас, не совсем влияет на умы пассажиров [в плане необходимости самоизолироваться и сообщить на горячую линию о себе], а если это будет человек в погонах и при исполнении, соответственно, разговор пойдет в другом русле. Планируется также, что тесты будут проводиться в аэропорту в том числе, сейчас там измеряют только температуру тела тепловизором", - сказала собеседница агентства.

На Урале на данный момент зафиксировано более 20 случаев заражения новым коронавирусом. Четыре новых случая подтверждено в Челябинской области 25 марта. Единственным регионом округа, где пока не зафиксировано заразившихся новым коронавирусом, является Ямало-Ненецкий автономный округ.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 марта. /ТАСС/. Власти Челябинской области планируют проводить тесты на новый коронавирус в аэропортах, в Свердловской области открыта новая лаборатория для диагностики COVID-19. Двое глав городских округов в Свердловской области приняли решение самоизолироваться. Какие ограничения вводят со среды в регионах Уральского федерального округа (УФО) для недопущения распространения коронавируса - в материале ТАСС.

В Челябинской области два крупных аэропорта, в Челябинске и Магнитогорске.

В Екатеринбурге открылась еще одна лаборатория для диагностики коронавируса нового типа, сообщили в среду в пресс-службе областного Минздрава. Новые тест-системы доставлены в клинико-диагностический центр. "За первые сутки, начиная с 24 марта, в лаборатории проведено уже 43 исследования на наличие коронавируса нового типа. Положительных результатов не выявлено", - приводят в пресс-службе слова заместителя главного врача по оргметодработе центра Татьяны Праздничковой.

В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области сообщили, что сотрудники органов внутренних дел региона оказывают содействие представителям Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения по проверке соблюдения режима самоизоляции гражданами, которые находятся под наблюдением. Дополнительные функции осуществляются в рамках исполнения служебных обязанностей по охране общественного порядка, а также в ходе оперативно-профилактической акции "Ваш участковый", которая начинается на Южном Урале с 30 марта. В настоящее время по месту жительства на карантине находятся порядка 3 тыс. человек.

Самоизоляция глав городских округов

В Свердловской области главы двух городских округов самоизолировались. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Верхнесалдинского городского округа, глава округа Михаил Савченко будет находиться дома 14 дней. Из-за возможного контакта с местным жителем, который был госпитализирован с симптомами ОРВИ в городскую больницу Екатеринбурга после поездки в Европу, глава городского округа принял решение о самоизоляции. Он чувствует себя нормально, симптомов заболевания у него нет.

Глава Полевского городского округа Константин Поспелов сообщил ТАСС, что также находится дома после отдыха в Азии, но продолжает координировать работу сотрудников администрации дистанционно.

Перевод мероприятий в онлайн

Заседания "Народной трибуны" в Екатеринбурге временно отложены, сообщил ТАСС проректор по развитию Народного университета российского конституционализма Егор Николаев. "Перевод заседаний "Народной трибуны" в онлайн-режим не обсуждался. На трибуне важен диалог всех участников "глаза в глаза", что практически невозможно в дистанционном формате. <…> В связи с пандемией коронавируса все массовые мероприятия, планируемые в рамках деятельности Народного университета, отложены до момента достижения благополучной эпидемиологической обстановки, так как нам важно здоровье наших сотрудников и всех граждан, для которых мы и работаем", - сказал Николаев.

Он отметил, что в Народном университете активно развиваются медиапроекты. Так, в ближайшее время запустится дистанционный курс третьей Гуманитарной школы по правам человека и защите общественных интересов.

На дистанционный режим перешли курганские учреждения культуры - жители уже могут посетить онлайн-экскурсии в театре драмы, в областных краеведческом и художественном музеях и других, сообщает пресс-служба губернатора региона. "У поклонников и ценителей [курганского театра драмы] появилась уникальная возможность побывать в закулисье и заглянуть на репетиции, например, в официальных группах театра в социальных сетях прошла трансляция экскурсии с актрисой Ларисой Этой. Виртуальные выставки можно найти и на официальных сайтах государственных музеев, так, в Курганском областном краеведческом музее зритель может <...> виртуально посетить экспозиции и рассмотреть экспонаты, <...> областной художественный музей на своем сайте и в соцсетях запускает онлайн-выставки действующих экспозиций", - отмечают в пресс-службе.