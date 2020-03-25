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Пилоты Су-34 отработали применение 250-килограммовых авиабомб на полигоне в Зауралье

В учениях участвовали 10 самолетов оперативно-тактической авиации ЦВО

ТАСС, 25 марта. Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 челябинского авиаполка Центрального военного округа (ЦВО) отработали применение авиационных бомб массой 250 кг, неуправляемых ракет и пушечного вооружения по наземным целям в рамках учений, завершившихся в среду на полигоне Сафакулево (Курганская область), сообщила в среду пресс-служба округа.

"С аэродрома Шагол взлетело 10 самолетов оперативно-тактической авиации ЦВО, в том числе два самолета разведчика Су-24МР. После обнаружения и передачи координат условного противника экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 вылетели в заданный район и нанесли групповой авиационный удар по командным пунктам и местам стоянки легкобронированный техники условного противника", - говорится в сообщении пресс-службы.

В пресс-службе уточнили, что удары по позициям осуществлялись с различных направлений и высот, от 3 тыс. до 10 тыс. метров.

"Как отмечают сами летчики, это один из наиболее эффективных способов нанесения огневого поражения, так как в таких условиях "противник" не успевает скоординировать действия сил противовоздушной обороны", - добавили в пресс-службе.

В учениях было задействовано два самолета-разведчика Су-24МР и восемь истребителей-бомбардировщиков Су-34, около 30 единиц наземной техники и свыше 200 военнослужащих из числа группы управления полетами, летного и инженерно-технического состава.

Теги
РоссияКурганская областьЧелябинская область
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