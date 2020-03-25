Работы по строительству развязки, которая замкнет ЕКАД, начнутся в 2020 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 марта. /ТАСС/. Строительство транспортной развязки Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) с федеральной трассой М5 "Урал" начнется в 2020 году, что позволит завершить третий пусковой комплекс ЕКАД и замкнуть обход города в кольцо, сообщается в среду на сайте правительства Свердловской области.

"В этом году мы приступим к строительству развязки с трассой М5 "Урал". Согласно контракту, строительство дороги должно завершиться до 2024 года. У нас есть все необходимые ресурсы, чтобы выполнить работы раньше. То, что третий пусковой комплекс вошел в национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги", позволяет нам рассчитывать на поступление дополнительных федеральных средств. При дополнительном финансировании мы сможем замкнуть ЕКАД к концу 2022 года. В этом году федерация уже направила нам 390 млн рублей. Еще до конца года планируем получить 2 млрд рублей", - приводятся в сообщении слова начальника управления автомобильных дорог Свердловской области Вячеслава Данилова.

Глава регионального ведомства, говорится в сообщении, вместе с руководителями подрядных организаций также осмотрел ход работ на отрезке третьего пускового комплекса, который соединит Полевской тракт с Челябинским трактом. Один из путепроводов, который пройдет над железной дорогой, на две трети уже готов: его длина 270 м, а ширина 42 м.

"Работа развернута практически на всей линейной части дороги, ее протяженность 9,9 км. На сегодняшний момент выполнено работ на 1,13 млрд рублей", - цитируют на сайте правительства начальника управления.

Новый участок, говорится в сообщении, будет шестиполосным. Там предусмотрена установка шумозащитных экранов, парапетных бетонных ограждений, 456 опор освещения, 13 высоковольтных мачт и 12 трансформаторных подстанций. Чтобы увеличить срок службы и износостойкость дорожного покрытия, на этом отрезке дороги планируется под верхний слой щебеночно-мастичного асфальтобетона положить слой плотного асфальтобетона с добавлением резиновой крошки.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, должна быть ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% - увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта со стороны регионов за шесть лет составит 4 трлн 139,1 млрд рублей, при этом федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.