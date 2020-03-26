Жительницу Челябинской области оштрафовали на 30 тыс. рублей за фейк про коронавирус

ЧЕЛЯБИНСК, 26 марта. /ТАСС/. Административный штраф в 30 тысяч рублей назначили жительнице города Озерска Челябинской области за размещение в соцсети недостоверной информации о заражении населения коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в четверг в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по региону.
"Сотрудники Управления МВД России по закрытому территориальному образованию город Озерск <…> в ходе проверки установили, что местная жительница 1987 года рождения в социальной сети "ВКонтакте" на своей личной странице опубликовала информацию о заражении людей коронавирусной инфекцией, которая является недостоверной. <…> Тем самым она создала угрозу общественной безопасности. По данному инциденту в отношении нее сотрудниками полиции составлен административный протокол, материалы проверки направлены в суд, который назначил женщине наказание в виде штрафа на сумму 30 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что запись была удалена.
Кроме того, в Озерске сотрудники полиции установили, что несовершеннолетняя жительница уговаривала администратора одного из популярных пабликов разместить ложное сообщение о смерти гражданина от коронавируса. По результатам проверки девочке вынесено официальное предупреждение об ответственности за несоблюдение законодательства. Помимо этого, стражи порядка провели профилактические беседы как с ребенком, так и с ее родителями.
"Сотрудники полиции обращаются к гражданам и напоминают, что за распространение в средствах массовой информации и в сети интернет заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создающих угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусмотрена административная ответственность. Кроме того, необходимо внимательно относится к увлечениям своего ребенка в сети интернет и объяснить ему, что шутливые посты могут привести к негативным последствия, в том числе ответственность может понести не только несовершеннолетний, но и его родители", - сказали ТАСС в пресс-службе.