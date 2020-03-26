Utair опровергла информацию о пожаре двигателя у ATR-72 в Сургуте

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 марта. /ТАСС/. Авиакомпания Utair опровергла информацию, что пожар произошел на двигателе самолета ATR-72 в аэропорту Сургута перед вылетом в Ханты-Мансийск. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе авиакомпании в четверг.

Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что в четверг утром у самолета ATR-72 произошло возгорание правого двигателя в аэропорту Сургута перед вылетом в Ханты-Мансийск. Экипажу удалось потушить его. На борту было 12 пассажиров. Никто из них не пострадал.

"Utair опровергает ложную информацию о возгорании двигателя в самолете ATR. На совершенно другом типе самолета (Ан-24) при подготовке к взлету сработал датчик генератора о наличии искрения. Возгорания не было", - сообщили в пресс-службе, добавив, что по правилам безопасности авиакомпания меняет борт.

Командир Ан-24 авиакомпании Utair принял решение о прекращении полета после обнаружения искрения проводки в правом двигателе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.

"По предварительным данным, 26 марта 2020 года в 8 часов 15 минут по местному времени при запуске правого двигателя воздушного судна Ан-24, которое готовилось к вылету по маршруту Сургут - Ханты-Мансийск, обнаружено искрение проводки, в этой связи командиром воздушного судна принято решение о прекращении подготовки к вылету. На борту воздушного судна находились 12 пассажиров и четыре члена экипажа", - сообщили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что пассажиры и члены экипажа не пострадали. "В настоящее время следователями Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводятся мероприятия по установлению причин и обстоятельств произошедшего. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение", - добавили в пресс-службе.

По данным на сайте аэропорта Сургут, самолет авиакомпании Utair должен был вылететь в Ханты-Мансийск в 08:15 (06:15 мск), но теперь его вылет задержан до 13:30 (11:30 мск).

В новость были внесены изменения (9:40 мск) - добавлен комментарий Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.