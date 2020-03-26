"Уральские авиалинии" вернули порядка 10 тыс. россиян из зарубежных городов

Правительство РФ в четверг поручило Росавиации с 27 марта полностью прекратить регулярное и чартерное авиасообщение в аэропорты иностранных государств и в обратном направлении за исключением рейсов для вывоза россиян.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 марта. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" вывезла почти 10 тыс. россиян из стран, авиасообщение с которыми было приостановлено в связи с распространением коронавируса, сообщили ТАСС в пресс-службе перевозчика в четверг.

"В период с 16 по 25 марта рейсами "Уральских авиалинии" в РФ вернулись более 10 тысяч российских граждан из зарубежных городов маршрутной сети. Выполнено 60 вывозных рейсов", - сказали в пресс-службе.

В компании отметили, что наибольшее количество пассажиров авиакомпания доставила из Праги (Чехия), Антальи (Турция), Дубая (ОАЭ) и Ларнаки (Кипр). Также вывезены пассажиры из Будапешта (Венгрия), Лондона (Великобритания), Тель-Авива (Израиль). Ранее в компании заявили о приостановке рейсов из России в города Австрии, Венгрии, Казахстана, Кипра, Нидерландов, Чехии, Узбекистана, Германии, Испании, Италии, Индии, Израиля, Китая, Таиланда, Франции и Японии, а также Азербайджана, Киргизии, Таджикистана, Армении и Черногории.

"Уральские авиалинии" являются одной из крупнейших российских авиакомпаний. В 2019 году компания перевезла более 9,5 млн пассажиров.