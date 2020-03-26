Доходы бюджета Югры на 2020 год увеличились на 9,8 млрд рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 марта. /ТАСС/. Депутаты думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО) в первом и втором чтениях одобрили увеличение доходов и расходов регионального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов. Согласно документу, доходы бюджета в текущем году увеличены на 9,8 млрд рублей до 222,9 млрд рублей.

"Голосуем в первом и втором окончательном чтениях. Решение принято", - сообщил в ходе заседания председатель думы Югры Борис Хохряков.

Согласно информации окружной думы, доходы бюджета региона на 2020 год увеличиваются на 9,8 млрд рублей, расходы - на 23,7 млрд и составят соответственно 222,9 и 272,7 млрд руб. Дефицит бюджета на 2020 год увеличится на 13,9 млрд и составит 49,7 млрд руб. Доходы бюджета в 2021-2022 годах вырастут на 3 и 9 млрд рублей и составят соответственно 222,4 и 233,8 млрд рублей. Расходы вырастут на 4,8 и 11,3 млрд рублей и составят 253,5 и 265,7 млрд рублей. Дефицит бюджета в 2021 и 2022 годах составит соответственно 31,1 и 31,8 млрд рублей.

Согласно пояснительной записке к проекту закона об изменениях бюджета региона на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, увеличение доходов планируется за счет поступлений из федерального бюджета, бюджета Тюменской области, средств компании "Лукойл" и безвозмездных поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

По данным регионального парламента, планируется, что расходы бюджета Югры в 2020 году будут направлены на решение жилищным вопросов - снос аварийного жилья, уменьшение количества ветхого жилья, увеличение количества доходных домов. По 570 млн рублей ежегодно в 2020-2022 годах будет направлено на субсидирование перелетов внутри Ханты-Мансийского автономного округа. "Более 4,5 миллиардов рублей выделяется на реализацию послания президента страны. Это будут единовременные выплаты для детей в возрасте от трех до семи лет, это деньги, которые выделяются на обеспечение бесплатного питания школьников с первого по четвертые классы и другие социальные выплаты", - приводятся в сообщении слова Хохрякова.

Доходы бюджета региона в 2019 году составили 249 млрд рублей, расходы - 262,5 млрд рублей, дефицит бюджета - 13,5 млрд рублей.